Финальный поединок Лиги конференций сезона-2022/2023 примет Прага.

В среду, 7 июня, состоится финальный поединок Лиги конференций сезона-2022/2023, в котором итальянская "Фиорентина" сыграет против английского "Вест Хэма".

Встреча пройдет в Праге на стадионе "Эден Арена".

"Фиорентина" провела неплохой сезон, заняв 8-е место в чемпионате Италии по футболу. Также "фиалки" смогли пробиться в финал Кубка Италии и Лиги конференций. Даже несмотря на то, что Кубок Италии взять не удалось, команда уступила миланскому "Интеру", это все равно солидное достижение. В Лиге конференций у "фиалок" соперник будет немного проще и это уже реальный шанс для подопечных Винченцо Итальяно взять трофей в этом сезоне, а с ним завоевать путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

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Для "Вест Хэма" этот сезон выдался крайне сложным. "Молотобойцы" большую часть сезона вели отчаянную борьбу за сохранение прописки в АПЛ. В конечном итоге подопечным Дэвида Мойеса удалось выполнить задачу, комнада финишировала 14-й в турнирной таблице.

В Лиге конференций дела у "молотобойцев" шли гораздо лучше. "Вест Хэм" занял первое место в своей группе на стадии группового этапа, выиграв шесть из шести матчей. Затем команда Мойеса довольно уверенно прошла путь от 1/8 финала до финала, выбив на своем пути кипрский клуб АЕК Ларнака, бельгийский "Гент" и нидерландский "АЗ Алкмаар".

Стоит отметить, что "Вест Хэм" и "Фиорентина" ранее в официальных турнирах не пересекались. Это будет первая встреча команд.

Фиорентина - Вест Хэм: трансляция

В Украине в прямом эфире финальный поединок Лиги конференций будет показан на платформе MEGOGO, а также Volia TV.

Начало поединка - в 22:00 по Киеву.

Напомним, действующим победителем Лиги конференций является "Рома" (Италия), победившая нидерландский "Фейеноорд" в финале турнира в прошлом сезоне.

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