Финляндия - Украина: известны стартовые составы команд на матч квалификации ЧМ-2022

Виктор Цыганков и Андрей Пятов начнут игру с первых минут.

Стали известны стартовые составы сборных Финляндии и Украины на матч квалификации чемпионата мира-2022. УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Финляндия - Украина. Составы команд Украина: Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Соболь, Шапаренко, Степаненко, Тымчик, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук Запасные: Бущан, Ризнык, Сирота, Сидорчук, Корниенко, Зубков, Харатин, Шабанов, Булеца, Довбик, Сикан, Караваев. Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Араюури, Вяйсянен, Алхо, Лам, Камара, Лод, Похьянпало, Пукки Запасные: Йоронен, Эрикссон, Гранлунд, Ояла, Тэйлор, Йенсен, Нисканен, Валакари, Ниссиля, Иванов, Риски, Хямяляйнен. Начало встречи - в 19.00. Читайте такжеБез права на ошибку: анонс матча Финляндия - Украина в квалификации ЧМ-2022 (видео) Финляндия - Украина: перед матчем На этот момент сборные Украины и Финляндии набрали по 5 очков. Правда, "желто-синие" провели пять матчей, а финны - четыре. Команды занимают второе и третье места в таблице группы D соответственно.

В рамках первого круга Украина и Финляндия сыграли вничью - 1:1. Украинцы вышли вперед на 80-й минуте (забил Жуниор Мораес), но пропустили в ответ после удаления Виталия Миколенко и пенальти от Теему Пукки на 89-й.

Перед матчем сборная Украины понесла ряд кадровых потерь.

Украинская сборная все 5 матчей этого отбора сыграла вничью.

Обслужит поединок испанский арбитр Хесус Хиль Мансано. Автор: Артем Будрин

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter