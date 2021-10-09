Стали известны стартовые составы сборных Финляндии и Украины на матч квалификации чемпионата мира-2022.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Финляндия - Украина.
Составы команд
Украина: Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Соболь, Шапаренко, Степаненко, Тымчик, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук
Запасные: Бущан, Ризнык, Сирота, Сидорчук, Корниенко, Зубков, Харатин, Шабанов, Булеца, Довбик, Сикан, Караваев.
Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Араюури, Вяйсянен, Алхо, Лам, Камара, Лод, Похьянпало, Пукки
Запасные: Йоронен, Эрикссон, Гранлунд, Ояла, Тэйлор, Йенсен, Нисканен, Валакари, Ниссиля, Иванов, Риски, Хямяляйнен.
Начало встречи - в 19.00.
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Финляндия - Украина: перед матчем
- На этот момент сборные Украины и Финляндии набрали по 5 очков. Правда, "желто-синие" провели пять матчей, а финны - четыре. Команды занимают второе и третье места в таблице группы D соответственно.
- В рамках первого круга Украина и Финляндия сыграли вничью - 1:1. Украинцы вышли вперед на 80-й минуте (забил Жуниор Мораес), но пропустили в ответ после удаления Виталия Миколенко и пенальти от Теему Пукки на 89-й.
- Перед матчем сборная Украины понесла ряд кадровых потерь.
- Украинская сборная все 5 матчей этого отбора сыграла вничью.
- Обслужит поединок испанский арбитр Хесус Хиль Мансано.