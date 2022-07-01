На мундиале в Катаре будет работать полуавтоматическая система VAR для определения офсайдов.

На ЧМ-2022 по футболу, который пройде в Катаре, будет использоваться полуавтоматическая система VAR для определения офсайдов.

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила о внедрении новой технологии на своем официальном сайте.

Полуавтоматическая система VAR поможет судьям в быстром определении офсайдов. Работает данная система следующим образом: при помощи искусственного интеллекта система будет автоматически оповещать видео-ассистента рефери об офсайде. Перед тем как сообщить результат рефери в поле, судья VAR сможет сам проверить решение системы, просматривая автоматически созданную линию офсайда. Весь процесс принятия решения будет занимать считанные секунды.

После утверждения решения по офсайду VAR и рефери в поле, система сгенерирует 3D анимацию эпизода, которая будет демонстрироваться на больших экранах стадиона и будет доступна телетрансляторам.

"Новая технология использует 12 специальных камер, установленных под крышей стадиона для отслеживания мяча. Также она учитывает 29 точек тела каждого игрока, отслеживая их точное положение на поле 50 раз в секунду. Эти 29 точек включают в себя все части тела и конечности, которые имеют значения для определения офсайдов", - говорится в заявлении пресс-службы ФИФА.

Добавим, что ранее президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о том, что данная система была успешно протестирована на Кубке арабских наций-2021 и Клубном чемпионате мира-2021. Инфантино отметил, что все в ФИФА остались довольны использованием этой новой технологии.

ЧМ-2022: что нужно знать о турнире

Финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Финальный матч пройдет 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

ЧМ-2022 - первый, который будет проведен не летом, а в ноябре-декабре.

Мундиаль в Катаре станет последним, в котором примут участие 32 команды. Начиная с 2026 года, турнир будет собирать сразу 48 лучших команд мира.

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