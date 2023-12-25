Бразильские сборные и клубы могут понести серьезное наказание.

Международная федерация футбола (ФИФА) может дисквалифицировать сборную Бразилии.

Как сообщает ESPN, причиной является то, что 7 декабря суд Рио-де-Жанейро отстранил от должностей президента Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригеса и всех назначенных им чиновников. Временным руководителем организации суд назначил Жозе Пердиса, главу высшего спортивного суда Бразилии.

ФИФА и КОНМЕБОЛ (Футбольная конфедерация Южной Америки) отправили письмо в Конфедерацию футбола Бразилии со своими опасениями касательно грядущей смены руководства.

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В ФИФА считают, что назначение Жозе Пердиса главой CBF и планы организации провести выборы в январе 2024 года неоправданны. Организация требует подождать с проведением новых выборов главы Бразильской конфедерации футбола, поскольку они хотят сначала создать комиссию для обсуждения этого вопроса. Пока такая комиссия не будет создана, ни одно решение бразильской конфедерации не будет признано.

В организации напомнили, что любое вмешательство третьих сторон будет строго наказано.

"Никакие решения, влияющие на CBF, включая любые выборы или призывы к выборам, не будут признаны. Если это не будет соблюдаться, у ФИФА не будет другого выбора, кроме как передать этот вопрос соответствующему руководящему органу для рассмотрения и принятия решения, что может также включать отстранение", - говорится в письме.

Добавим, что ФИФА исторически считает национальные федерации автономными от государственной власти. Любое вмешательство в их деятельность считается нарушением устава Международной федерации футбола.

Таким образом, если будет назначен новый глава CBF, то все сборные Бразилии по футболу и бразильские клубы будут отстранены от международных турниров, в том числе, от участия в отборе на ЧМ-2026, который проводится под эгидой ФИФА.

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