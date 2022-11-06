"Наполи" укрепил свое лидерство в чемпионате Италии по футболу.

В субботу, 5 ноября, в центральном матче 13-го тура итальянской Серии А встретились лидеры чемпионата Италии - "Аталанта" и "Наполи".

Поединок проходил на стадионе "Гевисс Стадиум" в Бергамо и завершился победой неаполитанцев со счетом 2:1.

"Аталанта" вышла вперед благодаря голу Адемолы Лукмана на 19-й минуте встречи. Спустя четыре минуты неаполитанцы сумели забить ответный мяч – он на счету Виктора Осимхена, которому ассистировал Петр Зелински.

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На 35-й минуте Элиф Элмас вывел "Наполи" вперед. Во втором тайме зрители голов не увидели.

Добавим, что украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский появился на поле лишь на 70-й минуте. Хавбек сборной Украины не отличился результативными действиями за выделенное ему время.

"Аталанта" - "Наполи" - 1:2

Голы: Лукман, 19 - Осимхен, 23, Эльмас, 35

"Аталанта": Муссо, Толой, Демирал, Скальвини, Гатебур (Соппи, 86), Мехле, Копмайнерс (Де Рон, 81), Эдерсон, Пашалич (Малиновский, 70), Лукман (Бога, 81), Гейлунд (Сапата, 70)

"Наполи": Мерет, Оливейра, Жезус, Ким, Ди Лоренцо, Зелински (Полетано, 64), Лоботка, Ангисса, Эльмас, Лосано (Ндомбеле, 64), Осимхен (Симеоне, 75)

Предупреждение: Демирал, Ким, Гейлунд

Обзор матча:

Команда Лучано Спаллетти набрала 35 очков и продолжает лидировать в чемпионате Италии, увеличив отрыв от конкурентов до восьми очков.

У "Аталанты" осталось 27 баллов, команда Джан Пьеро Гасперини опустилась на третье место в турнирной таблице. Команду Руслана Малиновского обошел "Милан", который в этом обыграл на своем поле "Специю" со счетом 2:1.

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