В субботу, 30 октября, в рамках 12-го тура чемпионата Франции по футболу встречались "Мец" и "Сент-Этьен". Игра проходила на стадионе "Стад Мунисипаль Сен-Симфорьен" и завершился вничью 1:1.
Открыли счет в игре футболисты "Меца". На 9-й минуте встречи гол забил полузащитник хозяев поля Фарид Булайя. Сравнял счет в игре "Сент-Этьен" благодаря фантастическому голу Вахби Хазри, который забил ударом с 68-ми метров.
"Мец" - "Сент-Этьен" - 1:1
Голы: Фарид Булайя, 9 - Вахби Хазри, 16
Видео голов:
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30-летний Вахби Хазри перебрался в "Сент-Этьен" летом 2018 года, его купили за 7 миллионов в "Сандерленда". Также тунисец выступал за "Ренн", "Бордо" и "Бастию". На его счету 22 гола за 63 матча в составе сборной Туниса.