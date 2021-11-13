Ткачук мастерски исполнил штрафной в матче Второй лиги.

В субботу, 13 ноября, в рамках 18-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги львовские "Карпаты" играли против черкасского "Днепра". Матч завершился разгромной победой хозяев поля.

Подопечные Андрея Тлумака доказали, что не зря занимают первое место в таблице группы А, не оставив команде из Черкасс никаких шансов.

Голами в составе львовского клуба отличились Денис Кожанов, Амброзий Чачуа, Андрей Ткачук и Максим Гуменюк. Еще один гол для "Карпат" оформил защитник черкасского клуба Павел Шостка, отправивший мяч в собственные ворота. За "Днепр" единственный гол забил Олег Кос.

Среди шести голов отдельного упоминания заслуживает шедевральный удар Ткачука со штрафного.

Вторая лига. Группа А. 18 тур

"Карпаты" Львов - "Днепр" Черкассы - 5:1

Голы: Кожанов, 20, Шостка, 69 (авт), Чачуа, 72, Ткачук, 90, Гуменюк, 90+3 – Кос, 41

"Карпаты": Силецкий, Симинин, Болденков, Лобай, Ткачук, Чачуа (Ермаченко, 87), Приймак (Дударенко, 85), Повалий, Заставный (Галенков, 43), Кожанов (Маткобожик, 89), Будник (Гуменюк, 46) .

"Днепр": Денега, Клюс, Барский, Шостка, Кузнецов (Онищенко, 80), Ивахно, Дувняк, Пирог (Копыл, 74), Быстрицкий (Пинчук, 63), Мартян (Сависько, 80), Кос.

Предупреждение: Приймак, 82.

Видео голов:

Отметим, что для львовских "Карпат" эта победа стала уже 11-й кряду. Это рекорд Второй лиги.

Вторая лига: положение команд

В группе А Второй лиги на первом месте идут "Карпаты" Львов (42 очка), второй - "Диназ" (40 баллов), третий - "Левый берег" (39 баллов).

В группе Б первое место за ГФК "Металлург" (42 очка), второй - "Скорук" (38 баллов), третье место занимают "Балканы" (35 баллов).

В зоне вылета группы А находится "Любомир" (1 очко). Главным аутсайдером группы Б является ФК "Сумы" (5 баллов).

Автор: Владимир Медяник