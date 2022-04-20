"Интер" стал победителем миланского дерби и сыграет в финале кубка страны.

Во вторник, 19 апреля, состоялся ответный матч полуфинала Кубка Италии, в котором "Интер" принимал "Милан" после нулевой ничьи в первой встрече.

Ответный поединок команд оказался результативнее.

На четвертой минуте встречи счет открыл нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес, забивший после передачи защитника Маттео Дармиана. На 40-й минуте Мартинес оформил дубль. Результативную передачу отдал полузащитник "Интера" Хоакин Корреа. На 82-й минуте защитник "Интера" Робин Госенс установил итоговый счет встречи.

"Интер" - "Милан" - 3:0

Голы: Мартинес, 4, 40, Госенс, 82

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони (Д’Амброзио, 79), Дармиан, Брозович, Барелла, Чалханоглу (Видаль, 73), Перишич (Госенс, 79), Корреа (Санчес, 70), Лаутаро Мартинес (Джеко, 70)

"Милан": Маньян, Калабрия (Габбия, 73), Калулу, Томори, Эрнандес, Беннасер (Крунич, 73), Тонали (Диас, 46), Салемакерс (Мессиас, 46), Кесси, Леау (Лазетич, 86), Жиру

Предупреждения: Шкриньяр, 50 - Эрнандес, 35, Томори, 90

Обзор матча:

В финале Кубка Италии Интер встретится с победителем другого полуфинального противостояния между "Ювентусом" и "Фиорентиной".

Добавим, что "Интер" сыграет в финале Кубка Италии впервые за 11 лет. В последний раз "Интер" играл в финале кубка страны в 2011 году. Тогда "нерадзурри" стали победителем турнира. В финале "Интер" переиграл "Палермо" со счетом 3:1.

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