Андрей Лунин вышел в основном составе и отыграл полный матч.

В ночь на 24 июля состоялся товарищеский поединок, в котором мадридский "Реал" противостоял "Милану".

Игра проходила на стадионе "Роуз Боул" в Пасадене (США) и завершилась победой "сливочных" со счетом 3:2.

Первый гол в этой встрече был забит на 25-й минуте - после поачи с углового мяч в сетку ворот Лунина отправил Фикайо Томори. На 42-й минуте "Милан" удвоил свое преимущество - фантастическим голом ударом с дальней дистанции отличился Лука Ромеро.

Во втором тайме "Реалу" удалось совершить потрясающий камбэк и перевернуть ход игры. "Сливочные" забили трижды в ворота "Милана" и выиграли эту встречу. Два гола в составе команды Карло Анчелотти забил Федерико Вальвереде, еще один мяч в активе Винисиуса Жуниора.

"Реал" - "Милан" - 3:2

Голы: Вальверде, 57, 59, Винисиус Жуниор, 59 - Томори, 25, Ромеро, 42

Обзор матча:

Отметим, что украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин вышел на эту игру в стартовом составе и отыграл весь матч. К слову, украинец стал единственным игроком, которого Карло Анчелотти не заменил.

Это был первый матч "Реала" после выхода из отпуска. Впереди у "сливочных" запланированы еще три игры - против "Манчестер Юнайтед" (27 июля), "Барселоны" (29 июля) и "Ювентуса" (3 августа).

Первый официальный матч нового сезона "Реал" сыграет против "Атлетика" Бильбао в рамках первого тура чемпионата Испании. Игра состоится 12 августа.

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