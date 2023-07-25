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FAVBET и киевское "Динамо" пришли к соглашению не продлевать партнерский контракт. Этим решением завершается история пятилетнего сотрудничества

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Благодаря игрокам, тренерам, руководителям и всем преданным болельщикам ФК "Динамо" за пять ярких лет, в FAVBET создали видео с самыми яркими моментами сотрудничества-от громких побед в Премьер-лиге до перфомансов на трибунах.

Видео дня

"Динамо - часть истории всего украинского футбола, и мы счастливы, что вместе нам удалось вписать в нее еще несколько памятных страниц. Последние годы принесли стране много испытаний, но даже в таких условиях нам удавалось сплачивать фанов вокруг совместных побед, развивать спорт и воплощать проекты, выходившие далеко за пределы футбольных площадок", - рассказывает Head of Sport Marketing компании FAVBET Денис Якимов.

Киевское "Динамо" и FAVBET заключили партнерское соглашение, поставив целью не ограничиваться логотипом на футболке, а вывести сотрудничество между спонсором и клубом на новый уровень - работать над популяризацией футбола и развитием крупных совместных проектов.

В течение следующих пяти лет FAVBET и "Динамо" удалось значительно расширить динамовское комьюнити в Украине и прокачать уровень культуры боления. Партнеры добавили впечатлений фанатам, создав брендированный фан-сектор на домашнем стадионе клуба, а также внедрив развлечения и розыгрыши призов во время матчей. FAVBET сделали подарок фанатам "Динамо", поддержав выпуск документального экшн-фильма "Неизвестное Динамо".

Было и много социальных инициатив-от благотворительных киберспортивных турниров FIFA 22 #MatchForPeace до дружеских матчей, призывавших мировое сообщество поддержать Украину в борьбе с агрессором. Пятилетнее сотрудничество было полно и знаковых побед.

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