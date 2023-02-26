Сергей Кривцов помог своей команде стартовать с победы в новом сезоне МЛС.

В воскресенье, 26 февраля, "Интер Майами", который в зимнее трансферное окно подписал защитника Сергея Кривцова из "Шахтера", в рамках первого тура чемпионата МЛС противостоял "Монреалю".

Матч проходил на стадионе "Форт-Лодердейл" в Майами и завершился победой "Интера" со счетом 2:0.

Украинский защитник вышел на поле в стартовом составе и на 41-й минуте открыл счет в поединке. Кривцов забил гол после подачи с углового.

Видео дня

Во второй половине встречи "Интер" удвоил свое преимущество и в итоге одержал победу.

"Интер Майами" - "Монреаль" - 2:0

Голы: Кривцов, 41, Боргелин, 76

Видео гола Кривцова:

Gregore ➡️Sergii to give us a 1-0 lead at #DRVPNKStadium 😤 VAMOSSSS#MIAvMTL | 1-0 pic.twitter.com/3ZZFXk25eR — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 26, 2023

Отметим, что по итогам игры Сергей Кривцов был признан лучшим футболистом матча.

"Я по-настоящему счастлив. Я даже не мог мечтать о таком", - сказал защитник сборной Украины после матча.

Сергей Кривцов перешел в "Интер Майами" 31 января 2023-го и заключил с американцами соглашение сроком на 2 года.

Следующий поединок "Интер Майами" проведет 5 марта. Команда Кривцова примет "Филадельфию Юнион".

Напомним, футбольный клуб "Интер Майами" принадлежит легендарному английскому футболисту Дэвиду Бекхэму. Этот клуб был основан в 2018 году, а в 2020-м начал свои выступления в МЛС - высшем дивизионе системы футбольных лиг США и Канады.

Вас также могут заинтересовать новости: