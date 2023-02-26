В воскресенье, 26 февраля, "Интер Майами", который в зимнее трансферное окно подписал защитника Сергея Кривцова из "Шахтера", в рамках первого тура чемпионата МЛС противостоял "Монреалю".
Матч проходил на стадионе "Форт-Лодердейл" в Майами и завершился победой "Интера" со счетом 2:0.
Украинский защитник вышел на поле в стартовом составе и на 41-й минуте открыл счет в поединке. Кривцов забил гол после подачи с углового.
Во второй половине встречи "Интер" удвоил свое преимущество и в итоге одержал победу.
"Интер Майами" - "Монреаль" - 2:0
Голы: Кривцов, 41, Боргелин, 76
Видео гола Кривцова:
Gregore ➡️Sergii to give us a 1-0 lead at #DRVPNKStadium 😤 VAMOSSSS#MIAvMTL | 1-0 pic.twitter.com/3ZZFXk25eR— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 26, 2023
Отметим, что по итогам игры Сергей Кривцов был признан лучшим футболистом матча.
"Я по-настоящему счастлив. Я даже не мог мечтать о таком", - сказал защитник сборной Украины после матча.
Сергей Кривцов перешел в "Интер Майами" 31 января 2023-го и заключил с американцами соглашение сроком на 2 года.
Следующий поединок "Интер Майами" проведет 5 марта. Команда Кривцова примет "Филадельфию Юнион".
Напомним, футбольный клуб "Интер Майами" принадлежит легендарному английскому футболисту Дэвиду Бекхэму. Этот клуб был основан в 2018 году, а в 2020-м начал свои выступления в МЛС - высшем дивизионе системы футбольных лиг США и Канады.