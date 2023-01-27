Команда Карло Анчелотти одержала победу в дополнительное время.

В четверг, 26 января, состоялся поединок 1/4 финала Кубка Испании, в котором "Реал" встречался с "Атлетико".

Игра прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и закончилась победой "сливочных" со счетом 3:1.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Счет в матче открыл нападающий "Атлетико" Альваро Мората с передачи Науэля Молины. "Реал" сравнял счет на 79-й минуте. Гол в свой актив записал Родриго. Результативной передачей отметился Лука Модрич.

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На 99-й минуте "Атлетико" остался в меньшинстве после удаления Стефана Савича, получившего две желтые карточки за три минуты.

На 104-й минуте нападающий Карим Бензема с передачи Винисиуса Жуниора вывел "Реал" вперед.

Во втором овертайме "Атлетико" старался забить гол, но в меньшинстве это сделать не удалось. Более того, на последних минутах матча Винисиус Жуниор поставил точку в противостоянии.

"Реал" - "Атлетико" - 3:1

Голы: Родриго, 79, Бензема, 104, Винисиус Жуниор, 120+1 - Мората, 19

"Реал": Куртуа, Милитао, Начо (Одриосола, 115), Рюдигер, Менди (Себальос, 44), Кроос (Асенсио, 74), Модрич, Вальверде (Родриго, 69), Камавинга, Бензема, Винисиус Жуниор

"Атлетико": Облак, Молина, Савич, Эрмосо, Мандава, Де Поль (Кондогбия, 83), Коке (Сауль, 83), Лемар (Карраско, 74), Гризманн (Барриос, 91), Мората (Витсель, 63), Корреа (Депай, 74)

Обзор матча:

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды:

"Это была сложная игра, очень сложная, они показали отличную игру, а мы хорошо отреагировали во втором тайме, и в конце концов все сложилось хорошо. Я счастлив, устал и думаю о следующей игре".

Добавим, что помимо "Реала", в полуфинал Кубка Испании вышли "Барселона", "Атлетик" Бильбао и "Осасуна".

Действующим победителем Кубка Испании является "Реал Бетис", который в финале прошлого сезона победил "Валенсию".

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