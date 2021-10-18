Футболистам удалось убежать с поля и спастись от разъяренных фанатов.

Поединок 11-го тура чемпионата Словакии по футболу между лидерами первенства "Спартаком" (Трнава) и "Слованом" (Братислава) не смогли доиграть до конца.

Матч был остановлен на 15-й минуте по причине массовой драки фанатов, которая началась сначала на трибунах, в впоследствии переместилась на футбольное поле стадиона "Городская Арена".

Футболисты обеих клубов покинули поле ещё до появления болельщиков и не принимали участия в конфликте. Остановить массовую драку удалось только силами сотрудников правоохранительных органов.

"Спартак", на чьем поле проводили поединок, выступил с осуждением поведения болельщиков и попросил о переносе матча на другую дату. В клубе отметили, что готовы доиграть поединок даже в том случае, если на стадион не будут допущены фанаты.

В свою очередь, "Слован" заступился за своих фанатов и выступил с обвинениями в адрес футбольного клуба "Спартак". В братиславском клубе считают, что хозяева поля не обеспечили надлежащих мер безопасности на стадионе, что позволило болельщикам проникнуть на гостевой сектор.

После 11-ти сыгранных туров в активе "Спартака" и "Слована" по 23 набранных очка. "Слован" занимает первую строчку в турнирной таблице первенства Словакии, "Спартак" - второй.

Другие новости по теме:

Автор: Владимир Медяник