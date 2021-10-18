Поединок 11-го тура чемпионата Словакии по футболу между лидерами первенства "Спартаком" (Трнава) и "Слованом" (Братислава) не смогли доиграть до конца.
Матч был остановлен на 15-й минуте по причине массовой драки фанатов, которая началась сначала на трибунах, в впоследствии переместилась на футбольное поле стадиона "Городская Арена".
Футболисты обеих клубов покинули поле ещё до появления болельщиков и не принимали участия в конфликте. Остановить массовую драку удалось только силами сотрудников правоохранительных органов.
"Спартак", на чьем поле проводили поединок, выступил с осуждением поведения болельщиков и попросил о переносе матча на другую дату. В клубе отметили, что готовы доиграть поединок даже в том случае, если на стадион не будут допущены фанаты.
В свою очередь, "Слован" заступился за своих фанатов и выступил с обвинениями в адрес футбольного клуба "Спартак". В братиславском клубе считают, что хозяева поля не обеспечили надлежащих мер безопасности на стадионе, что позволило болельщикам проникнуть на гостевой сектор.
После 11-ти сыгранных туров в активе "Спартака" и "Слована" по 23 набранных очка. "Слован" занимает первую строчку в турнирной таблице первенства Словакии, "Спартак" - второй.