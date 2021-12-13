Болельщики "Бетиса" провели благотворительную акцию.

Болельщики "Бетиса" провели замечательную акцию в поддержку детей перед поединком 17-го тура Ла Лиги. Фанаты забросали футбольное поле мягкими игрушками.

Каждый год перед рождественскими праздниками болельщики команды из Андалусии организуют такую поддержку для детей, нуждающихся в помощи. Игрушки передадут в благотворительный фонд, который помогает детям из малообеспеченных семей, а также сиротам.

"Бетис" порадовал фанатов, ведь победил достойного соперника "Реал Сосьедад" со счетом 4:0. Теперь "Бетис" расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Выше только "Севилья" и "Реал".

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Автор: Артем Будрин