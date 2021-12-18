Беспорядки на трибунах спровоцировали фанаты Лиона / фото скриншот

В поединке 1/32 финала Кубка Франции между "Парижем" и "Лионом" случился громкий скандал. Команды сыграли лишь первую половину встречи, а затем игра прервалась из-за хулиганского поведения фанатов "Лиона".

Группа болельщиков "Лиона" агрессивно атаковала других фанатов и устроила бойню. В ход пошли дымовые шашки и файеры. Затем хулиганы выбежали на поле.

Старт второго тайма отложили на 50 минут, а затем делегат поединка принял решение отменить матч.

Дисциплинарная комиссия пока что не вынесла приговор по исходу этого противостояния.

Напомним, что ранее матч 14-го тура французской Лиги 1 "Лион" - "Марсель" тоже был прерван из-за неадекватного поведения болельщиков. Было принято решение переиграть тот поединок, а также снять с "Лиона" одно очко.

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Автор: Артем Будрин