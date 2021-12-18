Болельщики "Лиона" выбежали на поле, жгли дымовые шашки и дрались с фанатами соперника.

В поединке 1/32 финала Кубка Франции между "Парижем" и "Лионом" случился громкий скандал. Команды сыграли лишь первую половину встречи, а затем игра прервалась из-за хулиганского поведения фанатов "Лиона".

Группа болельщиков "Лиона" агрессивно атаковала других фанатов и устроила бойню. В ход пошли дымовые шашки и файеры. Затем хулиганы выбежали на поле.

Старт второго тайма отложили на 50 минут, а затем делегат поединка принял решение отменить матч.

Дисциплинарная комиссия пока что не вынесла приговор по исходу этого противостояния.

This weekend’s Coupe de France action has begun with Lyon fans attacking Paris FC fans. French football & violence are unfortunately the best of bedfellows this season. pic.twitter.com/lme5o0pINB — Get French Football News (@GFFN) December 17, 2021

Напомним, что ранее матч 14-го тура французской Лиги 1 "Лион" - "Марсель" тоже был прерван из-за неадекватного поведения болельщиков. Было принято решение переиграть тот поединок, а также снять с "Лиона" одно очко.

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Автор: Артем Будрин