В четверг, 19 мая, на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле в рамках перенесенного матча 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 "Эвертон" принимал "Кристал Пэлас". Финальный свисток зафиксировал на табло счет 3:2 в пользу хозяев поле.
Игроки "орлов" открыли счет в игре на 21-й минуте - отличился Жан-Филипп Матета, ассистировал ему Эберечи Эзе. Затем Джордан Айю укрепил преимущество гостей. Во втором тайме подопечные Фрэнка Лэмпарда сумели отыграться - забили Майкл Кин и Ришарлисон. Победный гол на 85-й минуте на счету Доминика Калверта-Льюина.
"Эвертон" - "Кристал Пэлас" - 3:2
Голы: Кин, 54, Ришарлисон, 75, Калверт-Льюин, 85 - Матета, 21, Айю, 36
"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Кин, Коулмэн, Миколенко, Гомеш (Алли, 46), Дукуре, Ивоби, Ришарлисон (Кенни, 90+1), Калверт-Льюин, Гордон (Грей, 61)
"Кристал Пэлас": Батленд, Митчелл, Гехи, Андерсен, Клайн, Эзе, Хьюз (Миливоевич, 57), Шлюпп (Галлахер, 74), Заа, Матета (Бентеке, 81), Айю
Предупреждения: Кин, Дукуре - Хьюз, Айю, Заа
Обзор матча:
После третьего мяча "Эвертона" в ворота гостей, который стал победным в этом матче, на поле прорвались десятки фанатов "ирисок". Футболистам и сотрудникам стадиона удалось успокоить болельщиков и вернуть на места, чтобы матч можно было продолжить.
Игра была доиграна до конца и после финального свистка, который зафиксировал триумф "ирисок" фанаты в экстази ринулись на поле, чтобы вместе со своими игроками отпраздновать эту волевую победу. Реакцию болельщиков можно понять, ведь благодаря этой победе "Эвертону" удалось сохранить прописку в английской Премьер лиге.
Добавим, что украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел на этот матч в стартовом составе и отыграл всю игру. Результативными действиями не отличился, но в целом сыграл неплохо.
Чемпионат Англии: положение команд
- После 37 сыгранных матчей "Эвертон" располагается на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. "Ириски" набрали 39 очков.
- Ниже "Эвертона" в турнирной таблице располагаются "Бернли" (35), "Лидс" (35), "Уотфорд" (23) и "Норвич" (22).
- "Кристал Пэлас" с 45 очками находится на тринадцатой строчке в таблице.
- Действующий чемпион Англии – "Манчестер Сити". Сейчас "горожане" с 90 очками лидируют в английском национальном первенстве.
- Вторая позиция у "Ливерпуля" - 89 набранных очков. Третий - "Челси" с 71 баллом. Замыкает четверку "Тоттенхэм" (68 очков).