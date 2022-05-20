"Эвертон" проигрывал по ходу матча в два мяча, однако нашел в себе силы не только сравнять счет, но и выиграть игру.

В четверг, 19 мая, на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле в рамках перенесенного матча 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 "Эвертон" принимал "Кристал Пэлас". Финальный свисток зафиксировал на табло счет 3:2 в пользу хозяев поле.

Игроки "орлов" открыли счет в игре на 21-й минуте - отличился Жан-Филипп Матета, ассистировал ему Эберечи Эзе. Затем Джордан Айю укрепил преимущество гостей. Во втором тайме подопечные Фрэнка Лэмпарда сумели отыграться - забили Майкл Кин и Ришарлисон. Победный гол на 85-й минуте на счету Доминика Калверта-Льюина.

"Эвертон" - "Кристал Пэлас" - 3:2

Голы: Кин, 54, Ришарлисон, 75, Калверт-Льюин, 85 - Матета, 21, Айю, 36

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Кин, Коулмэн, Миколенко, Гомеш (Алли, 46), Дукуре, Ивоби, Ришарлисон (Кенни, 90+1), Калверт-Льюин, Гордон (Грей, 61)

"Кристал Пэлас": Батленд, Митчелл, Гехи, Андерсен, Клайн, Эзе, Хьюз (Миливоевич, 57), Шлюпп (Галлахер, 74), Заа, Матета (Бентеке, 81), Айю

Предупреждения: Кин, Дукуре - Хьюз, Айю, Заа

Обзор матча:

После третьего мяча "Эвертона" в ворота гостей, который стал победным в этом матче, на поле прорвались десятки фанатов "ирисок". Футболистам и сотрудникам стадиона удалось успокоить болельщиков и вернуть на места, чтобы матч можно было продолжить.

Игра была доиграна до конца и после финального свистка, который зафиксировал триумф "ирисок" фанаты в экстази ринулись на поле, чтобы вместе со своими игроками отпраздновать эту волевую победу. Реакцию болельщиков можно понять, ведь благодаря этой победе "Эвертону" удалось сохранить прописку в английской Премьер лиге.

Добавим, что украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел на этот матч в стартовом составе и отыграл всю игру. Результативными действиями не отличился, но в целом сыграл неплохо.

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