Футболисты греческого футбольного клуба АЕК не остались равнодушными к трагическим событиям, которые произошли с родными сразу трех своих одноклубников - Олега Данченко, Никоса Коромиласа и Илиаса Атмацидиса.
В воскресенье, 23 января, в рамках 19-го тура чемпионата Греции по футболу АЕК одержал победу над "Атромитосом" со счетом 2:0. Победу в матче национального первенства футболисты в раздевалке посвятили вышеназванным игрокам, сообщает Gazzetta.gr.
У 27-летнего украинского защитника Данченко, который этой зимой отправился в аренду в луганскую "Зарю", в жутком ДТП в Одессе погибла жена.
Читайте такжеУшел из жизни легендарный массажист и физиотерапевт ДинамоВ свою очередь, Коромилас недавно потерял отца, а у Атмацидиса умерла мать.
Олег Данченко: карьера
- Данченко выступал за "Динамо" (Хмельницкий), одесский "Черноморец" и донецкий "Шахтер", из которого дважды ходил в аренду в российские клубы: "Анжи" (в сезоне 2017-2018) и "Енисей" (в 2019 году).
- В июне 2019 года Данченко подписал полноценный контракт с казанским "Рубином". Он провел за команду 19 матчей, после чего летом 2020 года на правах аренды перешел в "Уфу". Зимой "Уфа" хотела продлить аренду украинца, но он выбрал переход в греческий АЕК.
- В 2019 году Данченко объяснил свой трансфер в "Рубин", выразив мнение, что "Россия и Украина помирятся". Также он сказал, что при переезде в Россию его "не особо интересовало" общественное мнение.
- Осенью 2018 года Данченко вызывался в сборную Украины, но не дебютировал за команду. После переезда в Россию он перестал получать вызовы в национальную команду.