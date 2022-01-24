Жена украинского защитника погибла в аварии.

Футболисты греческого футбольного клуба АЕК не остались равнодушными к трагическим событиям, которые произошли с родными сразу трех своих одноклубников - Олега Данченко, Никоса Коромиласа и Илиаса Атмацидиса.

В воскресенье, 23 января, в рамках 19-го тура чемпионата Греции по футболу АЕК одержал победу над "Атромитосом" со счетом 2:0. Победу в матче национального первенства футболисты в раздевалке посвятили вышеназванным игрокам, сообщает Gazzetta.gr.

У 27-летнего украинского защитника Данченко, который этой зимой отправился в аренду в луганскую "Зарю", в жутком ДТП в Одессе погибла жена.

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Олег Данченко: карьера