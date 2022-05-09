Звездный полузащитник донецкого "Шахтера" Давид Нерес близок к переезду в португальский чемпионат.
Как сообщает издание A Bola, лиссабонская "Бенфика" согласовала с "горняками" трансфер бразильского футболиста.
Отмечается, что переговоры клубов прошли достаточно легко в том числе по причине наличия трансферной задолженности "Шахтера" по Педриньо, за переход которого "горняки" заплатили "Бенфике" только два миллиона из 18.
Единственным препятствием для окончательного оформления сделки является зарплата Нереса. Португальский гранд не готов платить бразильцу более 3 миллионов евро в год "чистыми", которые тот получает в украинском клубе, а потому хочет добиться от Нереса уступок в переговорном процессе.
Напомним, Нерес стал игроком "Шахтера" в январе, однако не успел дебютировать за донецкий клуб в официальных матчах из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, по причине которого футбольный сезон в Украине был завершен досрочно.
На зимних сборах Нерес отличился четырьмя забитыми голами за "Шахтер" и стал лучшим бомбардиром команды.
За переход 25-летнего Нереса "Шахтер" заплатил "Аяксу" 12 миллионов евро.
Давид Нерес: карьера
- Нерес является воспитанником бразильского клуба "Сан-Паулу".
- В амстердамский "Аякс" бразилец перебрался в 2017 году за 12 миллионов евро.
- В этом сезоне вингер провел 22 матча, отметился четырьмя голами и двумя ассистами.
- Всего за "Аякс" Нерес сыграл 180 матчей во всех турнирах, отметившись при этом 47 забитыми голами и 41 результативной передачей.
- В составе "Аякса" Нерес дважды выиграл чемпионат Нидерландов и дважды был победителем Кубка Нидерландов, дошел до финала Лиги Европы в сезоне 2016/2017. А в сезоне 2018/2019 Нерес играл вместе с "Аяксом" в полуфинале Лиги чемпионов.
- Давид провел 7 поединков за национальную сборную Бразилии и забил один гол.