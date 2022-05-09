Давид Нерес так и не сыграл ни одного официального матча в составе "Шахтера".

Звездный полузащитник донецкого "Шахтера" Давид Нерес близок к переезду в португальский чемпионат.

Как сообщает издание A Bola, лиссабонская "Бенфика" согласовала с "горняками" трансфер бразильского футболиста.

Отмечается, что переговоры клубов прошли достаточно легко в том числе по причине наличия трансферной задолженности "Шахтера" по Педриньо, за переход которого "горняки" заплатили "Бенфике" только два миллиона из 18.

Единственным препятствием для окончательного оформления сделки является зарплата Нереса. Португальский гранд не готов платить бразильцу более 3 миллионов евро в год "чистыми", которые тот получает в украинском клубе, а потому хочет добиться от Нереса уступок в переговорном процессе.

Напомним, Нерес стал игроком "Шахтера" в январе, однако не успел дебютировать за донецкий клуб в официальных матчах из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, по причине которого футбольный сезон в Украине был завершен досрочно.

На зимних сборах Нерес отличился четырьмя забитыми голами за "Шахтер" и стал лучшим бомбардиром команды.

За переход 25-летнего Нереса "Шахтер" заплатил "Аяксу" 12 миллионов евро.

Давид Нерес: карьера