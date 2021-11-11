Соперники сборной Украины Босния и Герцеговина сыграет против Финляндии.

Европейская квалификация на чемпионат мира-2022 в Катаре вновь возвращается и болельщики смогут насладиться этими играми. Представляем вашему вниманию расписание поединков 9-го тура, который будет сыгран с 11 по 13 ноября.

Расписание матчей 9-го тура

11 ноября

Группа A

19:00 Азербайджан - Люксембург

21:45 Ирландия - Португалия

Группа B

19:00 Грузия - Швеция

21:45 Греция - Испания

Группа H

19:00 Россия - Кипр

21:45 Мальта - Хорватия

21:45 Словакия - Словения

Группа J

19:00 Армения - Северная Македония

21:45 Германия - Лихтенштейн

21:45 Румыния - Исландия

12 ноября

Группа C

21:45 Италия - Швейцария

21:45 Северная Ирландия - Литва

Группа F

21:45 Австрия - Израиль

21:45 Дания - Фарерские острова

19:00 Молдова - Шотландия

Группа I

21:45 Андорра - Польша

21:45 Англия - Албания

21:45 Венгрия - Сан-Марино

13 ноября

Группа D

16:00 Босния и Герцеговина - Финляндия

21:45 Франция - Казахстан

Группа G

19:00 Норвегия - Латвия

19:00 Турция - Гибралтар

21:45 Черногория - Нидерланды

Группа E

21:45 Бельгия - Эстония

21:45 Уэльс - Беларусь

Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Украина дважды сыграла вничью с Францией (1:1), не смогла обыграть Финляндию (1:1), а также дважды сыграла вничью с Казахстаном (1:1 и 2:2).

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной учитываться не будут. Все "домашние" игры Катар проведет в Европе.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Автор: Владимир Медяник