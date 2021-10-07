Европейская квалификация ЧМ-2022: расписание матчей 7-го тура

Сборная Украины в этом туре сыграет против Финляндии.

8 и 9 октября пройдут очередные матчи европейской квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре. Расписание матчей 7-го тура 8 октября Группа Е 21.45. Эстония - Беларусь 21.45. Чехия - Уэльс Группа G 21.45. Гибралтар - Черногория 21.45. Латвия - Нидерланды 21.45. Турция - Норвегия Группа Н 21.45. Мальта - Словения 21.45. Кипр - Хорватия 21.45. Россия - Словакия Группа J 21.45. Лихтенштейн - Северная Македония 21.45. Исландия - Армения 21.45. Германия - Румыния 9 октября Группа А 19.00. Азербайджан - Ирландия 21.45. Люксембург - Сербия Группа В 19.00. Швеция - Косово 19.00. Грузия - Греция Группа С 16.00. Литва - Болгария 21.45. Швейцария - Северная Ирландия Группа D 16.00. Казахстан - Босния и Герцеговина 19.00. Финляндия - УКРАИНА Группа F 19.00. Шотландия - Израиль 21.45. Фарерские острова - Австрия 21.45. Молдова - Дания Группа I 21.45. Андорра - Англия 21.45. Венгрия - Албания 21.45. Польша - Сан-Марино Читайте такжеВпервые в истории: украинка рассудит матч с участием сборной Англии по футболу Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. В пяти матчах украинцы набрали 5 очков, завершив все поединки вничью, и занимают второе место в группе. Автор: Антон Дударь

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