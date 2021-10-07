8 и 9 октября пройдут очередные матчи европейской квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре. 

Расписание матчей 7-го тура

8 октября

Группа Е

21.45. Эстония - Беларусь

21.45. Чехия - Уэльс

Группа G

21.45. Гибралтар - Черногория

21.45. Латвия - Нидерланды

21.45. Турция - Норвегия

Группа Н

21.45. Мальта - Словения

21.45. Кипр - Хорватия

21.45. Россия - Словакия

Группа J

21.45. Лихтенштейн - Северная Македония

21.45. Исландия - Армения

21.45. Германия - Румыния

9 октября

Группа А

19.00. Азербайджан - Ирландия

21.45. Люксембург - Сербия

Группа В

19.00. Швеция - Косово

19.00. Грузия - Греция

Группа С

16.00. Литва - Болгария

21.45. Швейцария - Северная Ирландия

Группа D

16.00. Казахстан - Босния и Герцеговина

19.00. Финляндия - УКРАИНА

Группа F

19.00. Шотландия - Израиль

21.45. Фарерские острова - Австрия

21.45. Молдова - Дания

Группа I

21.45. Андорра - Англия

21.45. Венгрия - Албания

21.45. Польша - Сан-Марино

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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

  • Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
  • От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. 
  • Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. В пяти матчах украинцы набрали 5 очков, завершив все поединки вничью, и занимают второе место в группе.

Автор: Антон Дударь