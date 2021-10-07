8 и 9 октября пройдут очередные матчи европейской квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре.
Расписание матчей 7-го тура
8 октября
Группа Е
21.45. Эстония - Беларусь
21.45. Чехия - Уэльс
Группа G
21.45. Гибралтар - Черногория
21.45. Латвия - Нидерланды
21.45. Турция - Норвегия
Группа Н
21.45. Мальта - Словения
21.45. Кипр - Хорватия
21.45. Россия - Словакия
Группа J
21.45. Лихтенштейн - Северная Македония
21.45. Исландия - Армения
21.45. Германия - Румыния
9 октября
Группа А
19.00. Азербайджан - Ирландия
21.45. Люксембург - Сербия
Группа В
19.00. Швеция - Косово
19.00. Грузия - Греция
Группа С
16.00. Литва - Болгария
21.45. Швейцария - Северная Ирландия
Группа D
16.00. Казахстан - Босния и Герцеговина
19.00. Финляндия - УКРАИНА
Группа F
19.00. Шотландия - Израиль
21.45. Фарерские острова - Австрия
21.45. Молдова - Дания
Группа I
21.45. Андорра - Англия
21.45. Венгрия - Албания
21.45. Польша - Сан-Марино
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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать
- Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
- От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
- Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. В пяти матчах украинцы набрали 5 очков, завершив все поединки вничью, и занимают второе место в группе.