4 и 5 сентября пройдут поединки европейской квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре.
Расписание матчей 5-го тура
4 сентября
Группа A
19.00. Ирландия - Азербайджан
19.00. Сербия - Люксембург
Группа D
16.00. Финляндия - Казахстан
21.45. Украина - Франция
Группа F
21.45. Шотландия - Молдова
21.45. Фарерские острова - Дания
21.45. Израиль - Австрия
Группа G
19.00. Латвия - Норвегия
21.45. Нидерланды - Черногория
21.45. Гибралтар - Турция
Группа Н
19.00. Кипр - Россия
19.00. Словения - Мальта
21.45. Словакия - Хорватия
5 сентября
Группа B
21.45. Косово - Греция
21.45. Испания - Грузия
Группа C
21.45. Швейцария - Италия
19.00. Болгария - Литва
Группа E
16.00. Беларусь - Уэльс
21.45. Бельгия - Чехия
Группа I
19.00. Албания - Венгрия
19.00. Англия - Андорра
21.45. Сан-Марино - Польша
Группа J
19.00. Исландия - Северная Македония
21.45. Германия - Армения
21.45. Румыния - Лихтенштейн
Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать
- Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
- В первом матче Украина в гостях сыграла вничью с Францией (1:1), во втором дома не смогла обыграть Финляндию (1:1), а потом дважды сыграла вничью с Казахстаном (1:1 и 2:2)
- Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
- От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
- Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной учитываться не будут. Все "домашние" игры Катар проведет в Европе.
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.