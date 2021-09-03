Сборная Турции в своей группе пока что опережает Нидерланды / фото REUTERS

4 и 5 сентября пройдут поединки европейской квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре. 

Расписание матчей 5-го тура

4 сентября

Группа A

19.00. Ирландия - Азербайджан

19.00. Сербия - Люксембург

Группа D

16.00. Финляндия - Казахстан

21.45. Украина - Франция

Группа F

21.45. Шотландия - Молдова

21.45. Фарерские острова - Дания

21.45. Израиль - Австрия

Группа G

19.00. Латвия - Норвегия

21.45. Нидерланды - Черногория

21.45. Гибралтар - Турция

Группа Н

19.00. Кипр - Россия

19.00. Словения - Мальта

21.45. Словакия - Хорватия

5 сентября

Группа B

21.45. Косово - Греция

21.45. Испания - Грузия

Группа C

21.45. Швейцария - Италия

19.00. Болгария - Литва

Группа E

16.00. Беларусь - Уэльс

21.45. Бельгия - Чехия

Группа I

19.00. Албания - Венгрия

19.00. Англия - Андорра

21.45. Сан-Марино - Польша

Группа J

19.00. Исландия - Северная Македония

21.45. Германия - Армения

21.45. Румыния - Лихтенштейн

Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

  • Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
  • В первом матче Украина в гостях сыграла вничью с Францией (1:1), во втором дома не смогла обыграть Финляндию (1:1), а потом дважды сыграла вничью с Казахстаном (1:1 и 2:2)
  • Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
  • От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
  • Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной учитываться не будут. Все "домашние" игры Катар проведет в Европе.
  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. 

Автор: Артем Будрин