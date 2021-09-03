Европейская квалификация ЧМ-2022: расписание матчей 5-го тура

Сборная Украины будет противостоять в рамках этого тура чемпионам мира.

4 и 5 сентября пройдут поединки европейской квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре. Расписание матчей 5-го тура 4 сентября Группа A 19.00. Ирландия - Азербайджан 19.00. Сербия - Люксембург Группа D 16.00. Финляндия - Казахстан 21.45. Украина - Франция Группа F 21.45. Шотландия - Молдова 21.45. Фарерские острова - Дания 21.45. Израиль - Австрия Группа G 19.00. Латвия - Норвегия 21.45. Нидерланды - Черногория 21.45. Гибралтар - Турция Группа Н 19.00. Кипр - Россия 19.00. Словения - Мальта 21.45. Словакия - Хорватия 5 сентября Группа B 21.45. Косово - Греция 21.45. Испания - Грузия Группа C 21.45. Швейцария - Италия 19.00. Болгария - Литва Группа E 16.00. Беларусь - Уэльс 21.45. Бельгия - Чехия Группа I 19.00. Албания - Венгрия 19.00. Англия - Андорра 21.45. Сан-Марино - Польша Группа J 19.00. Исландия - Северная Македония 21.45. Германия - Армения 21.45. Румыния - Лихтенштейн Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

В первом матче Украина в гостях сыграла вничью с Францией (1:1), во втором дома не смогла обыграть Финляндию (1:1), а потом дважды сыграла вничью с Казахстаном (1:1 и 2:2)

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной учитываться не будут. Все "домашние" игры Катар проведет в Европе.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Автор: Артем Будрин

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