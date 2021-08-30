ЧМ-2022 пройдет в Катаре / фото REUTERS

1 и 2 сентября возобновится европейская квалификация на чемпионат мира-2022 в Катаре. В эти дни пройдут матчи 4-го тура.

Расписание матчей 4-го тура

1 сентября

Группа А

21.45. Португалия - Ирландия

21.45. Люксембург - Азербайджан

Группа D

17.00. Казахстан - Украина

21.45. Франция - Босния и Герцеговина

Группа F

21.45. Дания - Шотландия

21.45. Фарерские острова - Израиль

21.45. Молдова - Австрия

Группа G

21.45. Латвия - Гибралтар

21.45. Норвегия - Нидерланды

21.45. Турция - Черногория

Группа Н

21.45. Мальта - Кипр

21.45. Россия - Хорватия

21.45. Словения - Словакия

2 сентября

Группа В

19.00. Грузия - Косово

21.45. Швеция - Испания

Группа С

21.45. Италия - Болгария

21.45. Литва - Северная Ирландия

Группа Е

21.45. Чехия - Беларусь

21.45. Эстония - Бельгия

Группа I

21.45. Андорра - Сан-Марино

21.45. Венгрия - Англия

21.45. Польша - Албания

Группа J

21.45. Исландия - Румыния

21.45. Лихтенштейн - Германия

21.45. Северная Македония - Армения

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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

  • Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
  • В первом матче Украина в гостях сыграла вничью с Францией (1:1), во втором дома не смогла обыграть Финляндию (1:1), а в третьем сыграла вничью с Казахстаном (1:1)
  • Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
  • От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
  • Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной учитываться не будут. Все "домашние" игры Катар проведет в Европе.
  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. 

Автор: Антон Дударь