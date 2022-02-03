Александр Косенко отметил, что правила "фэйр-плей" никто не отменял.

Наставник украинской футзальной сборной Александр Косенко дал комментарии накануне поединка против сборной России в полуфинале Евро-2022.

Цитирует Косенко Ассоциация футзала Украины.

- Самые большие проблемы ваша команда имела в противостоянии со сборной Нидерландов. Сейчас сборная Украины квалифицировалась в полуфинал Евро-2022. Давление на ребят стало значительно большим, учитывая стадию и принципиальность соперника. Смогли ли найти правильные слова для ребят, чтобы они думали только о футзале?

- Действительно, это был стартовый поединок, где мы не справились с определенным давлением и волнением. Это повлияло на действия команды. После этого матча мы получили шквал критики в свой адрес. На самом деле мы стали сильнее. Команда пережила такие непростые моменты, что она уже ничего не боится. Мы добрались до серьезной стадии, но останавливаться на этом не собираемся. Уверен, что ребята приложат максимум усилий, чтобы получить положительный результат и порадовать нашу страну победой.

- Учитывая соперника, будете ли вы придерживаться "фэйр-плей"?

- УЕФА поддерживает правила честной игры. Мы тоже. Предстоящий матч не является исключением. Будем придерживаться этих принципов. Настраиваемся на спортивную составляющую противоборства. Все рассудит футзал. "Фэйр-плей" никто не отменял.

- Завтрашний матч будет транслироваться на большом экране в Киеве. Чувствуете ли вы дистанционную поддержку ввиду ограниченного количества болельщиков на трибунах?

- Конечно, этот матч вызывает большой интерес среди большого количества людей. То, что его будут транслировать для болельщиков на большом экране в центре столицы, является лишним подтверждением этому. Бесспорно, поддержка чувствуется. Из-за ковидных норм мы живем в определенном "вакууме". Спасибо всем за поддержку! Завтра приложим максимум усилий, чтобы отблагодарить всех вас победой!

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Украина - Россия: перед матчем

Сборная Украины заняла второе место в группе А, одержав одну победу при двух поражениях. "Желто-синие" чудом пробились в плей-офф турнира, имея лучшую разницу забитых/пропущенных, чем у соперников. Положение команд: Португалия (9 очков), Украина (3 очка), Нидерланды (3 очка), Сербия (3 очка). Украина в 1/4 финала обыграла Казахстан со счетом 5:3.

Россия выиграла свой квартет С, разгромив Словакию, Польшу и Хорватию. Разница забитых/пропущенных на групповом этапе у россиян очень солидная - 16:2. В 1/4 финала Россия победила Грузию со счетом 3:1.

Евро-2022 по футзалу: главное