Бельгия сыграет против Португалии, а Германия сразится с Англией.

Групповой этап Евро-2020 закончился.

Сборная Украины с трудом пробилась в раунд плей-офф и установила историческое достижение: впервые за всю историю независимости "желто-синие" попробуют свои силы на такой стадии чемпионатов Европы. В 1/8 финала украинская команда сразится со Швецией. Поединок запланирован на 29 июня в шотландском Глазго.

Если команда Андрея Шевченко одолеет Швецию, то в 1/4 финала попадет на лучшего в противостоянии Англии и Германии.

По итогам группового раунда определены все пары плей-офф и сетка турнира.

Пары 1/8 финала (в скобочках указан город, где состоится игра)

26 июня. Италия - Австрия (Лондон)

26 июня. Уэльс - Дания (Амстердам)

27 июня. Нидерланды - Чехия (Будапешт)

27 июня. Бельгия - Португалия (Севилья)

28 июня. Франция - Швейцария (Бухарест)

28 июня. Хорватия - Испания (Копенгаген)

29 июня. Швеция - Украина (Глазго)

29 июня. Англия - Германия (Лондон)

Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Церемония открытия турнира прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.

Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.

Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но на большинстве стадионов трибуны разрешено заполнять не на 100%.

Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.

В мае была представлена официальная песня Евро-2020.

Букмекеры сделали свой прогноз на победителя турнира.

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Автор: Артем Будрин