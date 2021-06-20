Сборная Италии в заключительном туре группового этапа Евро-2020 играла против сборной Уэльса.
В случае победы валлийцы вышли бы на первое место в группе А, однако Италия провела еще один уверенный матч, одержав третью победу на турнире и вновь сохранив свои ворота сухими.
Уэльс проиграл, но занял второе место в группе за счет лучшей разницы мячей, чем у Швейцарии (друг против друга они сыграли вничью).
Италия вышла вперед на 38-й минуте матча - Маттео Пессина нанес бильярдный удар после подачи Марко Верратти со штрафного.
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На 55-й минуте Уэльс остался в меньшинстве - Итан Ампаду получил прямую красную карточку за фол на Федерико Бернардески.
На 76-й минуте у валлийцев был прекрасный шанс сравнять счет, но Гарет Бэйл из пределов штрафной не попал в створ ворот ударом с лета.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в конце матча дал поиграть футболистам из заявки команды, которые еще не выступали на Евро-2020, в том числе сделал и замену вратаря.
Отметим, что сборная Италии является потенциальным соперником сборной Украины в 1/8 финала. "Желто-синие" выйдут на итальянцев, если смогут финишировать на втором месте в своей группе.
Италия - Уэльс - 1:0
Гол: Пессина, 39
Италия: Доннарумма (Сиригу, 89), Толой, Бонуччи (Ачерби, 46), Бастони, Эмерсон, Верратти, Жоржиньо (Кристанте, 75), Пессина (Кастровилли, 87), Кьеза, Белотти, Бернардески (Распадори, 75)
Уэльс: Уорд, К. Робертс, Ампаду, Родон, Гантер, Аллен (Левитт, 86), Н. Уильямс (Б. Дэвис, 86), Моррелл (Мур, 60), Рэмси, Джеймс (Уилсон, 74), Бэйл (Брукс, 86)
Предупреждения: Пессина - Аллен, Гантер
Удаление: Ампаду, 55
Видео гола
Группа А: итоги
- Сборная Италии набрала 9 очков и заняла первое место в группе.
- У Уэльса и Швейцарии - по 4 очка. Между собой команды сыграли вничью, а потому в расчет бралась общая разница забитых и пропущенных мячей. Она оказалась лучше у Уэльса (3:2 против 4:5). Таким образом, именно Уэльс стал вторым, а Швейцария еще может попасть в плей-офф с третьего места.
- Сборная Турции завершила чемпионат Европы без набранных очков.
- Матчи группы А проходили в Риме и Баку.
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