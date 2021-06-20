Итальянцы завершили групповой этап с тремя победами, а Уэльс прошел дальше за счет разницы мячей.

Сборная Италии в заключительном туре группового этапа Евро-2020 играла против сборной Уэльса.

В случае победы валлийцы вышли бы на первое место в группе А, однако Италия провела еще один уверенный матч, одержав третью победу на турнире и вновь сохранив свои ворота сухими.

Уэльс проиграл, но занял второе место в группе за счет лучшей разницы мячей, чем у Швейцарии (друг против друга они сыграли вничью).

Италия вышла вперед на 38-й минуте матча - Маттео Пессина нанес бильярдный удар после подачи Марко Верратти со штрафного.

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На 55-й минуте Уэльс остался в меньшинстве - Итан Ампаду получил прямую красную карточку за фол на Федерико Бернардески.

На 76-й минуте у валлийцев был прекрасный шанс сравнять счет, но Гарет Бэйл из пределов штрафной не попал в створ ворот ударом с лета.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини в конце матча дал поиграть футболистам из заявки команды, которые еще не выступали на Евро-2020, в том числе сделал и замену вратаря.

Отметим, что сборная Италии является потенциальным соперником сборной Украины в 1/8 финала. "Желто-синие" выйдут на итальянцев, если смогут финишировать на втором месте в своей группе.

Италия - Уэльс - 1:0

Гол: Пессина, 39

Италия: Доннарумма (Сиригу, 89), Толой, Бонуччи (Ачерби, 46), Бастони, Эмерсон, Верратти, Жоржиньо (Кристанте, 75), Пессина (Кастровилли, 87), Кьеза, Белотти, Бернардески (Распадори, 75)

Уэльс: Уорд, К. Робертс, Ампаду, Родон, Гантер, Аллен (Левитт, 86), Н. Уильямс (Б. Дэвис, 86), Моррелл (Мур, 60), Рэмси, Джеймс (Уилсон, 74), Бэйл (Брукс, 86)

Предупреждения: Пессина - Аллен, Гантер

Удаление: Ампаду, 55

Видео гола

Группа А: итоги

Сборная Италии набрала 9 очков и заняла первое место в группе.

У Уэльса и Швейцарии - по 4 очка. Между собой команды сыграли вничью, а потому в расчет бралась общая разница забитых и пропущенных мячей. Она оказалась лучше у Уэльса (3:2 против 4:5). Таким образом, именно Уэльс стал вторым, а Швейцария еще может попасть в плей-офф с третьего места.

Сборная Турции завершила чемпионат Европы без набранных очков.

Матчи группы А проходили в Риме и Баку.

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Автор: Антон Дударь