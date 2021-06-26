Во время первой части чемпионата Европы произошло немало смешных моментов.

УЕФА показал самые смешные моменты, произошедшие во время группового этапа Евро-2020.

Подборка с курьезами была опубликована в официальном Twitter-аккаунте Евро-2020. В нее вошли преимущественно не игровые, а закулисные моменты.

В ролике можно увидеть Криштиану Роналду в роли фотографа, видеооператора, играющего головой не хуже футболистов, забавные эпизоды с тренировок, со съемочной площадки и многое другое.

Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Церемония открытия турнира прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.

Групповой этап проходил с 11 по 23 июня, а плей-офф стартует 26 июня.

Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.

Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но на большинстве стадионов трибуны разрешено заполнять не на 100%.

Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.

В мае была представлена официальная песня Евро-2020.

Евро-2020: турнирная сетка плей-офф.

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Автор: Антон Дударь