Игра запомнилась спорными решениями арбитра.

В одном из заключительных поединков третьего тура Евро-2020 встретились чемпионы Европы и чемпионы мира.

Дубль оформили игроки связанные с мадридским "Реалом". Дважды поразил ворота португальцев лидер "сливочных" Карим Бензема. И так же дважды отличился легендарный экс-футболист "Реала" Криштиану Роналду. Таким образом, он установил историческое достижение, забив 109 голов в футболке сборной.

Португалия - Франция - 2:2

Голы: Роналду, 31, (пенальти), 60, (пенальти) - Бензема, 45+2, (пенальти), 47

Португалия: Патрисиу, Семеду (Далот, 79), Диаш, Пепе, Геррейру, Моутинью (Невеш, 73), Данилу (Пальинья, 46), Санчеш, Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 73), Роналду, Жота

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Кимпембе, Эрнандес (Динь, 46, Рабьо, 52), Канте, Погба, Толиссо (Коман, 66), Мбаппе, Бензема

Видео обзор полного матча.

Видео обзор первого тайма.

Евро-2020: Группа F

Группу F на Евро-2020 называют "группой смерти". В нее попали сборные Франции, Германии, Португалии и Венгрии.

В первом туре Франция победила Германию, а Португалия - Венгрию. Сейчас турнирная таблица в этом квартете выглядит так.

Матчи этой группы проходят в Мюнхене и Будапеште.

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Автор: Артем Будрин