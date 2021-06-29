Англичане дважды забили во втором тайме.

Сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2020. В матче 1/8 финала англичане на "Уэмбли" выбили из борьбы сборную Германии.

В первом тайме моментов было немного, но забить могли и те, и другие. У Германии ближе всего к голу был Тимо Вернер, но Джордан Пикфорд отразил удар форварда с близкого расстояния. А в концовке тайма плохой прием мяча помешал Гарри Кейну завершить атаку, находясь прямо перед воротами.

В начале второго тайма Пикфорд спас англичан после пушечного удара Кая Хаверца. А на 75-й минуте Англия вышла вперед - Рахим Стерлинг замкнул отличный прострел в исполнении Люка Шоу.

Немцы могли отыграться после выхода один на один Томаса Мюллера, но нападающий не попал в дальний угол. Вместо этого Германия пропустила еще раз - Гарри Кейн забил головой после подачи Джека Грилиша.

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Англия - Германия - 2:0

Голы: Стерлинг, 75, Кейн, 85

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Филлипс, Райс (Хендерсон, 88), Шоу, Сака (Грилиш, 69), Кейн, Стерлинг

Германия: Нойер, Гинтер (Джан, 87), Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Кроос, Горецка, Госенс (Сане, 88), Хаверц, Мюллер, Вернер (Гнабри, 68)

Предупреждения: Райс, Филлипс, Магуайр - Гинтер, Госенс

Видеообзор матча

Видео голов

Англия - Германия: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Рахим Стерлинг (оценка - 7,6).

В 1/4 финала Англия встретится с победителем матча Швеция - Украина.

Рахим Стерлинг забил три первых гола сборной Англии на Евро-2020 и стал вторым игроком в истории английской сборной, кому удалось сделать подобное на чемпионатах Европы после Гари Линекера.

Англия прошла Германию в плей-офф крупного турнира впервые с 1966 года. Тот турнир (ЧМ) англичане в итоге выиграли.

Для Йоахима Лева это был последний матч у руля сборной Германии - после Евро-2020 его сменит Ханс-Дитер Флик.

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Автор: Антон Дударь