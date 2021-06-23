23 июня на Евро-2020 будет сыграно четыре поединка. В группах E и F участники турнира определят последних обладателей путевок в плей-офф.
В группе Е сборная Украины имеет свой интерес. Для того чтобы команда Андрея Шевченко прошла в плей-офф должны одновременно произойти такие результаты: Швеция не проиграет Польше, а в матче Испании и Словакии не зафиксируется ничья.
В группе F, которую окрестили "группой смерти" только Франция квалифицировалась в 1/8 финала. Остальные команды пока что собираются доказать свое право на участие в плей-офф.
Стоит отметить, что поединки заключительного тура для команд из одной группы проходят в одно время.
Расписание матчей
19.00. Группа E. Словакия - Испания
Трансляция - телеканал "Футбол 1"
19.00. Группа Е. Швеция - Польша
22.00. Группа F. Германия - Венгрия
Трансляция - "Футбол 1"
22.00. Группа D. Португалия - Франция
Трансляция - телеканал "Украина", "Футбол 2"
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Евро-2020: что нужно знать
Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Турнир стартовал 11 июня - церемония открытия прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.
Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.
Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но на большинстве арен трибуны разрешено заполнять не на 100%.
Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.
Букмекеры сделали свой прогноз на победителя турнира.
Евро-2020: результаты всех матчей турнира, положение команд.
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