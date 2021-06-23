Групповой раунд на чемпионате Европы подходит к концу.

23 июня на Евро-2020 будет сыграно четыре поединка. В группах E и F участники турнира определят последних обладателей путевок в плей-офф.

В группе Е сборная Украины имеет свой интерес. Для того чтобы команда Андрея Шевченко прошла в плей-офф должны одновременно произойти такие результаты: Швеция не проиграет Польше, а в матче Испании и Словакии не зафиксируется ничья.

В группе F, которую окрестили "группой смерти" только Франция квалифицировалась в 1/8 финала. Остальные команды пока что собираются доказать свое право на участие в плей-офф.

Стоит отметить, что поединки заключительного тура для команд из одной группы проходят в одно время.

Расписание матчей

19.00. Группа E. Словакия - Испания

Трансляция - телеканал "Футбол 1"

19.00. Группа Е. Швеция - Польша

22.00. Группа F. Германия - Венгрия

Трансляция - "Футбол 1"

22.00. Группа D. Португалия - Франция

Трансляция - телеканал "Украина", "Футбол 2"

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Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Турнир стартовал 11 июня - церемония открытия прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.

Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.

Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но на большинстве арен трибуны разрешено заполнять не на 100%.

Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.

Букмекеры сделали свой прогноз на победителя турнира.

Евро-2020: результаты всех матчей турнира, положение команд.

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Автор: Артем Будрин