Евро-2020: расписание матчей 12 июня, где смотреть

Во второй игровой день состоится три матча.

12 июня на Евро-2020 состоится три матча - на поле выйдут команды из групп А и B. Расписание матчей 16.00. Группа А. Швейцария - Уэльс Трансляция - телеканал "Украина", "Футбол 1, "Футбол 2" 19.00. Группа В. Дания - Финляндия Трансляция - "Футбол 1, "Футбол 2" 22.00. Группа В. Бельгия - Россия Трансляция - "Футбол 1, "Футбол 2" Читайте такжеЕвро-2020: расписание всех матчей турнира Евро-2020: что нужно знать Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020". Турнир стартовал 11 июня - церемония открытия прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.

Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.

Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но трибуны заполняются не на 100%.

Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.

В мае была представлена официальная песня Евро-2020.

Букмекеры сделали свой прогноз на победителя турнира. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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