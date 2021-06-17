Сборная Нидерландов гарантировала себе первое место в группе.

Соперники сборной Украины по группе С Нидерланды и Австрия в Амстердаме провели матч 2-го тура.

"Оранжевые" одержали победу и досрочно гарантировали себе выход в плей-офф с первого места в группе.

Нидерланды быстро вышли вперед - Мемфис Депай реализовал пенальти после фола Давида Алабы.

Во второй раз команде Франка де Бура удалось воплотить свое преимущество в гол уже в середине второго тайма. Два игрока нидерландской сборной выбежали на ворота, и Дензел Дюмфрис отличился с паса Дониэлла Малена.

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Нидерланды - Австрия - 2:0

Голы: Депай, 11 (с пенальти), Думфрис, 66

Нидерланды: Стекеленбург, Думфрис, де Врей, де Лигт, Блинд (Аке, 64), ван Анхолт (Вейндал, 65), де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг, Вегхорст (Мален, 64), Депай (Л. де Йонг, 82)

Австрия: Бахманн, Лайнер, Драгович (Линхарт, 84), Алаба, Хинтереггер, Ульмер, К. Шлагер (Онисио, 84), Лаймер (Гриллич, 62), Забитцер, Баумгартнер (Лазаро, 69), Грегорич (Каладжич, 62)

Предупреждения: де Роон - Алаба, Бахман

Видеообзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".

Видео голов

Евро-2020: группа С

После двух туров в группе С у Нидерландов - 6 очков, у Украины и Австрии - по 3 очка, у Северной Македонии - 0. В таблице Украина опережает Австрию по показателю забитых и пропущенных мячей. Ни Украина, ни Австрия уже не опередят Нидерланды из-за поражений в личных встречах.

Сборная Украины 17 июня обыграла Северную Македонию со счетом 2:1.

В заключительном туре Украина сыграет с Австрией, а Нидерланды - с Северной Македонией.

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Автор: Антон Дударь