Стало известно, кто обслужит матч 1/8 финала плей-офф Евро-2020 между сборными Швеции и Украины.
Главным арбитром этого противостояния назначен Даниэле Орсато из Италии. Собственно, доверили рассудить эту игру итальянской бригаде арбитров: помогать Орсато будут лайнсмены Алесандро Джиаллантини и Фабиано Прети. Обязанности резервного рефери достались Давиде Массе. На системе VAR будут работать Массимилиано Иррати, Марко Ди Белло, Филиппо Мели и Паоло Валери.
Об этом сообщил официальный сайт УАФ.
Стоит отметить, что на групповом этапе Орсато судил поединок между Англией с Хорватией (1:0) и между Испанией с Польшей (1:1). Итальянец продемонстрировал 10 желтых карточек: четыре - в первой игре, шесть - во второй. Также Орсато назначил пенальти в ворота Польши, который не смог забить Жерар Морено.
Напомним, что Орсато судил финал Лиги чемпионов 2020 года, в котором "Бавария" с минимальным счетом обыграла ПСЖ.
Швеция - Украина: перед матчем
- Украина вышла в плей-офф с третьего места в группе, став одной из четырех лучших команд, занявших третьи места.
- Швеция набрала 7 очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.
- Футболисты сборной Украины оценили выход в плей-офф на Швецию.
- В предыдущий раз Украина и Швеция встречались на Евро-2012. Тогда украинцы одержали победу благодаря дублю Андрея Шевченко - 2:1. До этого команды трижды встречались в неофициальных матчах: Украина один раз выиграла, один раз проиграла и еще раз победила в серии пенальти.
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