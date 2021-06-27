На поединке будет работать 45-летний рефери из Италии.

Стало известно, кто обслужит матч 1/8 финала плей-офф Евро-2020 между сборными Швеции и Украины.

Главным арбитром этого противостояния назначен Даниэле Орсато из Италии. Собственно, доверили рассудить эту игру итальянской бригаде арбитров: помогать Орсато будут лайнсмены Алесандро Джиаллантини и Фабиано Прети. Обязанности резервного рефери достались Давиде Массе. На системе VAR будут работать Массимилиано Иррати, Марко Ди Белло, Филиппо Мели и Паоло Валери.

Об этом сообщил официальный сайт УАФ.

Стоит отметить, что на групповом этапе Орсато судил поединок между Англией с Хорватией (1:0) и между Испанией с Польшей (1:1). Итальянец продемонстрировал 10 желтых карточек: четыре - в первой игре, шесть - во второй. Также Орсато назначил пенальти в ворота Польши, который не смог забить Жерар Морено.

Напомним, что Орсато судил финал Лиги чемпионов 2020 года, в котором "Бавария" с минимальным счетом обыграла ПСЖ.

Швеция - Украина: перед матчем

Украина вышла в плей-офф с третьего места в группе, став одной из четырех лучших команд, занявших третьи места.

Швеция набрала 7 очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.

Футболисты сборной Украины оценили выход в плей-офф на Швецию.

В предыдущий раз Украина и Швеция встречались на Евро-2012. Тогда украинцы одержали победу благодаря дублю Андрея Шевченко - 2:1. До этого команды трижды встречались в неофициальных матчах: Украина один раз выиграла, один раз проиграла и еще раз победила в серии пенальти.

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Автор: Артем Будрин