Отель "Каро" будет официальной резиденцией сборной на время турнира.

Делегация сборной Украины 8 июня приземлилась в Бухаресте, где будет базироваться во время Евро-2020, стартовать на котором "желто-синим" предстоит 13 июня.

Из аэропорта команда направилась в отель "Каро", который будет официальной резиденцией сборной на время турнира.

Четырехзвездочная гостиница "Каро" расположена в живописном месте посреди пышной растительности на берегу озера Тей. Просторные комфортные номера оформлены в немецком архитектурном стиле. У гостей гостиницы "Каро" будет возможность отдохнуть в гамаках посреди природы, оставаясь в городе. Также можно наслаждаться пением птиц на озере Тей.

В гостинице "Каро" работает оздоровительный спорт-клуб площадью 2400 кв. м. с паровой и сухой саунами и зоной для загара под открытым небом. Гости могут бесплатно посещать бассейн WorldClass, фитнесс-центр и пользоваться разнообразным оборудованием для занятия спортом.

Фото с УАФ, booking.com и tripadvisor.ru.

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Автор: Артем Будрин