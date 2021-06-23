Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг забил свой второй мяч на этом турнире.

Сборная Англии обыграла команду Чехии в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020. Таким образом, англичане выиграли свою группу и с первого места квалифицировались в 1/8 финала. Чехи тоже получили право сыграть в плей-офф: они имеют 4 очка, которые гарантированно позволят им пройти как одной из лучших команд среди третьих мест.

Чехия - Англия - 0:1

Гол: Стерлинг, 12

Чехия: Вацлик, Борил, Челустка, Калас, Цоуфал, Соучек, Голеш (Выдра, 84), Янкто (Шевчик, 46), Дарида (Крал, 64), Масопуст (Гложек, 64), Шик (Пекхарт, 75)

Англия: Пикфорд, Шоу, Магуайр, Стоунз (Мингс, 78), Уокер, Райс (Хендерсон, 46), Филлипс, Стерлинг (Рашфорд, 68), Грилиш (Беллингем, 68), Сака (Санчо, 84), Кейн

Видео гола Стерлинга.

Евро-2020: Группа D

Англия набрала 7 очков и финишировала первой в квартете D. У Хорватии - 4 очка и вторая строчка.

Чехия набрала также 4 очка, но заняла место ниже, чем Хорватия из-за худшей разницы забитых/пропущенных. Впрочем, чехи квалифицировались в плей-офф Евро-2020 с третьего места.

Также в третьем туре Хорватия обыграла Шотландию со счетом 3:1.

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Автор: Артем Будрин