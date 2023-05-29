"Лестер" стал вторым чемпионом АПЛ, который вылетел из элитного дивизиона.

В воскресенье, 28 мая, состоялся матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Эвертон" принимал "Борнмут".

Игра прошла на стадионе "Гудисон Парк" и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Исход встречи решил гол, который забил Абдулае Дукуре на 57-й минуте матча. Малийский футболист отправил мяч в сетку ворот соперника мощным ударом из-за пределов штрафной.

Эвертон - Борнмут 1:0

Гол: Дукуре, 57

Обзор матча:

Отметим, что в составе "Борнмута" весь матч отыграл украинский защитник Илья Забарный. За эту игру он получил оценку 6,4 балла от статистического портала WhoScored. Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко пропускал этот поединок из-за травмы.

Добавим, что в параллельной встрече "Лестер" встречался с "Вест Хэмом" и надеялся, что "Борнмут" сможет отобрать очки у "Эвертона".

И хотя "лисы" победили своего оппонента, они не получили нужный результат в Ливерпуле, а потому Варди и компания вернутся в Чемпионшип, отстав от спасительного места всего на два очка.

Стоит отметить, что "Лестер" стал вторым чемпионом АПЛ, который вылетел в Чемпионшип. Ранее это сделал "Блэкберн".

Также в Чемпионшип вылетел "Лидс Юнайтед". Подопечные Сэма Эллардайса в заключительном туре приграли на своем поле "Тоттенхэму" со счетом 1:4.

"Лестер" - "Вест Хэм" - 2:1

Голы: Барнс, 34, Фас, 62 - Форналс, 79

"Лидс" - "Тоттенхэм" - 1:4

Голы: Гаррисон, 67 - Кейн, 2, 69, Порро, 47, Моура, 90+5

Напомним, чемпионом АПЛ сезона-2022/2023 стал "Манчестер Сити". Команда Пепа Гвардиолы набрала 89 баллов и опередила лондонский "Арсенал" на пять очков. Третье место по итогам сезона АПЛ занял "Манчестер Юнайтед", четвертым финишировал "Ньюкасл". Именно эти четыре клуба представят Англию в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Вас также могут заинтересовать новости: