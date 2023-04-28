"Эвертон" потерпел разгромное поражение и может вылететь из АПЛ.

В четверг, 27 апреля, состоялся поединок 33-го тура английской Премьер-лиги между "Эвертоном" и "Ньюкаслом".

Игра проходила на стадионе "Гудисон Парк" и завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.

В составе "Ньюкасла" два гола забил Каллум Уилсон, еще два мяча забили Жоэлинтон и Джейкоб Мерфи.

Единственный гол "Эвертона" забил Дуайт Макнил. Взятие ворот получилось довольно эффектным - 23-летний полузащитник отправил мяч в сетку ворот соперника прямым ударом с углового.

"Эвертон" - "Ньюкасл" - 1:4

Голы: МакНил, 80 - Уилсон, 28, 75, Жоэлинтон, 72, Мерфи, 81

"Эвертон": Пикфорд, Годфри, Кин, Тарковски, Миколенко, Онана (Мопе, 73), Гуйе (Гарнер, 83), Дукуре, Ивоби, Калверт-Льюин (Симмс, 83), Макнил

"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Таргетт (Берн, 67), Лонгстафф (Исак, 74), Гимарайнш, Уиллок (Андерсон, 87), Альмирон (Мерфи, 67), Уилсон (Гордон, 87), Жоэлинтон

Предупреждения: Онана, Мопе - Таргетт

Видео гола Макнила и обзор матча:

Отметим, что украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел на эту игру в основном составе и отыграл весь матч.

За эту игру украинец получил оценку 5,8 балла от статистического портала WhoScored. Это худшая оценка среди всех футболистов, участвующих в поединке.

За 90 минут на поле Миколенко дважды вынес мяч, дважды его перехватил, не заблокировал ни одного удара, не провел ни одного отбора, не провел ни одной верховой дуэли, сделал 51 касание мяча, отдал 21 точную передачу из 30 (70%), в том числе 1 ключевую, и не сделал ни одного точного навеса.

В активе "Эвертона" после 33-х туров 28 набранных очков. Команда идет на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ. "Ньюкасл" набрал 62 балла и идет на 3-й строчке.

В следующем туре АПЛ "Ньюкасл" сыграет против "Саутгемптона" (30 апреля), а "Эвертон" встретится с "Лестером" (1 мая).

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