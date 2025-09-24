На YouTube-канале Игоря Цыганика вышло большое интервью с Олегом Блохиным - самым успешным тренером, под руководством которого сборная Украины попала в 1/4 финала чемпионата мира по футболу в 2006 году. Во время разговора обсудили возвращение из Греции, подбор игроков в сборную и путь команды к ЧМ-2006. К интервью присоединился и украинский футбольный журналист и телекомментатор Виктор Вацко.



"Я понимал, что нужно было заканчивать с Грецией и возвращаться"

После завершения карьеры футболиста в 1990 году Олег Блохин более 20 лет работал тренером в Греции. В 2002-м впервые заявил о возвращении в Украину, а в сентябре 2003 года стал главным тренером национальной сборной Украины. Предложение получил от тогдашнего Президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса.

На первой пресс-конференции Блохина представили как профессионала, который долго работал заграницей, но при этом знаком с контекстом украинского футбола. Резонанс тогда вызвало высказывание тренера о том, что Украина должна пройти в финал Чемпионата мира:

"Я понимал, что если не изменить психологию, не заставить людей поверить в это, будет трудно. Я знал, что делаю".

Сначала на просмотре в национальную сборную был 51 игрок. Олег Блохин экспериментировал, искал тех, кто тянет на уровень сборной. Сложности добавляло то, что команду нужно было собрать за 4 дня:

"Они выделялись, например, в "Шахтере" или, как Косырин - в "Черноморце". Я его вызываю. Вижу - не тянет парень".

Инцидент с Шевченко во время матча против Северной Македонии

Во время матча против Северной Македонии в марте 2004 года Андрею Шевченко, который играл за сборную Украины, выбили зубы. Тогда футболист выбросил футболку команды и пошел в раздевалку, хотя до конца тайма оставалось еще 20 секунд. Этот жест вызвал критику украинских болельщиков, однако Блохин заявил, что не имеет претензий к игроку:

"Есть неконтролируемые ситуации. Особенно когда тебе на футбольном поле выбивают зубы. Ну снял футболку, что ты ему скажешь".

"Блохин фартовый": Казахстан, Турция, Албания

Матч Украины против Казахстана состоялся в 2004 году в рамках отбора к Чемпионату мира 2006. Тогда украинцы победили со счетом 2:1, но победный гол был забит в последний момент.

"Вот и появилось: "Блохин фартовый". Но я считаю, что к фарту нужны еще знания и усилия. Фортуна любит подготовку".

"Никто не надеялся, что мы победим": 3:0 в Стамбуле

Еще одна важная игра состоялась в ноябре 2004 года с Турцией. Блохин вспоминает, что тогда никто не надеялся на победу, но уже на 17-й минуте Украина выигрывала со счетом 2:0. Турецкие болельщики неистовствовали: у тренеров даже летели флажки.

Чемпионат мира 2006: дальнейшие матчи

Квалификационные раунды для участия в Чемпионате мира 2006 Украина прошла успешно. Особенным оказался матч с Грузией в октябре 2004 года. Тогда о победе в параллельном матче Блохину сообщил Андрей Шевченко уже в аэропорту Тбилиси: футболист подбежал и обнял тренера. Олег Блохин вспоминает, что тогда был единственный раз в карьере, когда он заплакал.

"Это уже нервы были. Никто не мог понять, что произошло. Потом футболисты начали подбрасывать меня, облили шампанским с ног до головы".

Чемпионат мира 2006 начался для Украины матчем с Испанией 14 июня 2006 года. Эта игра завершилась со счетом 4:0 в пользу соперницы.

"Мы готовили команду к тому, что Испании можем проиграть".

Далее были победные исторические игры с Саудовской Аравией, Тунисом и Швейцарией. Блохин поделился, как формировал состав команд, и рассказал о самых эмоциональных моментах матчей.

"Эйфория прошла, но ребята понимали, что можно выше"

Четвертьфинал с Италией завершился для Украины поражением со счетом 0:3, хоть во время матча было несколько неплохих моментов у желто-синих, но в полуфинал Чемпионата мира 2006 украинская сборная не прошла:

"Я не был разочарован: понимал, что это вершила. Что могли, то и сделали. Это колоссальный успех. Я благодарю ребят, которые работали тогда со мной в сборной".

Разговор с Олегом Блохиным вышел на YouTube-канале Игоря Цыганыка - украинского спортивного журналиста, комментатора и телеведущего.

