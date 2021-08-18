Криштиану Роналду опроверг информацию о возможном возвращении в мадридский клуб.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду ответил на слухи о возможном возвращении в мадридский "Реал".

Роналду прекратил спекуляции на эту тему, опубликовав пост в Instagram.

Португалец разместил фото с пальцем, прижатым к губам, а также большой текст.

Он напомнил, что его девиз - "Меньше разговоров и больше дела". Но с учетом "всего, что было сказано и написано за последнее время" посчитал нужным изложить свою позицию.

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"Больше, чем неуважением ко мне как к человеку и как игроку, является легкомысленное освещение моего будущего в СМИ. Это неуважение ко всем клубам, причастным к этим слухам, а также к их игрокам и персоналу.

Моя история в "Реале" написана. Словами и числами, в трофеях и титулах, в записях и в заголовках. Это находится в музее на стадионе "Бернабеу", а также в головах каждого фаната клуба", - подчеркнул Роналду, добавив, что по сей день сохраняет теплые отношения с фанатами "Реала".

"Часто появлялись новости, связывающие меня с рядом клубов во многих разных лигах, и никто не беспокоился о том, чтобы попытаться выяснить настоящую правду. Я нарушаю свое молчание, чтобы сказать, что не могу позволить людям продолжать играть с моим именем. Я по-прежнему сосредоточен на своей карьере и работе, предан делу и готов ко всем вызовам, с которыми мне приходится сталкиваться. Все остальное - просто разговоры", - подчеркнул нападающий.

Напомним, Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус" в 2018 году.

Криштиану Роналду: карьера в "Реале"

Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 годы.

Он провел за мадридский клуб 438 матчей, в которых забил 450 голов.

С "Реалом" Роналду дважды выиграл чемпионат Испании, четыре раза - Лигу чемпионов, а также завоевал ряд других трофеев.

За время выступления в "Реале" португалец пять раз становился обладателем "Золотого мяча".

Он трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании и пять раз лучшим бомбардиром ЛЧ.

Автор: Антон Дударь