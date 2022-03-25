Дарио Срна очень недоволен тем, что руководство европейских лиг не разрешает играть украинским футболистам-"беженцам".

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна высказался по поводу невозможности переходов футболистов из Украины в некоторые европейские топ-чемпионаты, несмотря на разрешение от ФИФА и УЕФА осуществлять подобные трансферы.

Бывший футболист "горняков" выступил с критикой руководства некоторых европейских лиг, в частности английской Премьер лиги, немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А.

"УЕФА и ФИФА защищают нас, но Англия не открыла трансферное окно для регистрации игроков, Италия и Германия - тоже. Это не способ помочь украинским игрокам. До сегодняшнего дня помогали только УЕФА и ФИФА, Англия не помогала.

Какой смысл открывать трансферное окно, если некоторые ассоциации и лиги, в частности, Премьер-лига, не позволяют регистрировать игроков? Это не имеет смысла. Это не та помощь, которая нам нужна", - приводит слова Срны ITV.com.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже месяц.

После начала войны на территории Украины Бюро Совета ФИФА провело консультации с УЕФА и приняло решение о внесении изменений в регламент ФИФА относительно статуса и трансфера футболистов. Благодаря этому игроки с УПЛ могут до конца сезона выступать за клубы других чемпионатов.

Вас также могут заинтересовать новости: