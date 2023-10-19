Последним клубом Азара был мадридский "Реал".

Экс-звезда "Челси", "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар, который ранее объявил о завершении карьеры, рассказал, почему принял такое решение. Он признался, что это решение ему было непросто принять. Также бельгиец поделился своими планами на будущее.

"Я пока не скучаю по футболу. Я уделяю время себе. Однажды я определенно соскучусь по футболу. Я смотрю его по телевизору, мои сыновья играют в футбол, так что я никогда не буду далеко от игры.

Почему решил завершить карьеру? В жизни всего не объяснишь. Я в мире с самим собой. Я счастлив. Я не скажу, что это было сложно, но это было непросто. Я долго думал об этом, и это помогло. У меня так много дел помимо футбола, что я смог сделать спокойный выбор.

Слухи об интересе "Юниона"? Там ничего не было. Я слышал много вздора, но это часть трансферного окна. Было здорово видеть, что мое имя связано со многими клубами. Особенно в Бельгии. У меня никогда не было возможности играть за бельгийский клуб. Это могла бы быть отличная история, но этого не произошло.

Годы в "Реале" - в целом это не было плохо. Я встретил невероятных людей. Возможность играть в лучшем клубе мира была моей мечтой.

Думаю, я ушел слишком рано. Но это не было прихотью.

Что собираюсь делать дальше? Радоваться жизни. Кататься на велосипеде, играть в гольф, путешествовать. Как это делают нормальные люди", - приводит слова Азара издание l`avenir.

Напомним, Эден Азар официально объявил о завершении карьеры 10 октября этого года.

Последним клубом Азара был мадридский "Реал". Испанский гранд разорвал контракт с бельгийцем после завершения прошлого сезона.

Напомним, Азар перешел в "Реал" из "Челси" за 115 миллионов евро. Бельгиец подписал с мадридским клубом контракт до лета 2024 года. Из-за проблем с дисциплиной и постоянных травм звездный бельгиец так и не смог закрепиться в составе "Реала". За четыре сезона Эден сыграл в футболке "сливочных" 76 матчей, забил 7 голов и отдал 12 голевых передач.

Для сравнения, за период карьеры в "Челси" Азар забил 110 голов и отдал 92 голевых передачи в 352 играх. Также на его счету 50 голов и 53 голевых передачи в 194 матчах за "Лилль".

За сборную Бельгии Эден Азар сыграл 126 матчей и забил 33 гола. Он сыграл на трех чемпионатах мира (2014, 2018, 2022), а также двух чемпионатах Европы (2016 и 2020).

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