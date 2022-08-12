Гол Имада Фаража вывел кипрский клуб в следующий раунд Лиги Европы, где они сыграют против "Днепра-1".

В четверг, 11 августа, в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы сербский "Партизан" играл против кипрского клуба АЕК Ларнака. Игра завершилась вничью 2:2.

Полузащитник клуба АЕК Имад Фараж стал автором потрясающего гола в этом поединке. На 57-й минуте встречи французу удался сольный проход к воротам соперника, который он завершил эффектным голом.

Игрок получил мяч на правом фланге у центральной линии. После чего обыграл четырех соперников по пути в штрафную. А уже тогда пробил, хотя еще один футболист пытался ему помешать. Мяч он закрутил в верхний дальний угол ворот так, что вратарь в прыжке до него не дотянулся.

"Партизан" (Сербия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 2:2

Голы: Гомеш, 24, 54 – Дюрчо, 51, Фараж, 56

Видео гола:

Стоит отметить, что этот гол спас АЕК от поражение в ответной игре против "Партизана". Таким образом, благодаря победе в первой игре со счетом 2:1 и ничьей в ответной встрече, именно кипрский клуб вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.

Примечательно, что в раунде плей-офф АЕК сыграет против украинского клуба "Днепр-1". Игры запланированы на 18 и 25 августа. Победитель этой пары выйдет в групповой этап Лиги Европы. Проигравшая команда вылетит в Лигу конференций.

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