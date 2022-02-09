Украинский защитник, по версии английских СМИ, сдал положительный тест на коронавирус.

Наставник "Эвертона" Фрэнк Лэмпард подвел итоги после поражения своей команды в 24-м туре АПЛ. Напомним, что "ириски" уступили "Ньюкаслу" (1:3).

Лэмпард после игры сетовал на отсутствие Виталия Миколенко. Британские СМИ писали, что защитник сборной Украины заразился ковидом. Сам тренер дал следующий комментарий:

"Отсутствие Миколенко нарушило мои планы, потому что он - единственный левый защитник с рабочей левой ногой. У нас есть Кенни, который тоже может сыграть на этом фланге, а против "Ньюкасла" вы там могли видеть Таунсенда. Мы можем быть эффективными, но потеря "левоногого" левого защитника - это непросто. Надеемся, что Миколенко вернется к следующему матчу", - сказал Фрэнк для BeanymanSports.

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"Эвертон": результаты в сезоне

"Эвертон" за весь сезон одержал всего пять побед в АПЛ. Пока команда идет 16-й в чемпионате, всего на три очка опережая зону вылета (при одном матче в запасе).

Также "ириски" вылетели из Кубка лиги на стадии 1/16 финала, уступив в серии пенальти "КПР", и прошли до четвертого раунда Кубка Англии, где встретятся с "Брентфордом".

Следующий поединок в АПЛ "Эвертон" проведет 12 февраля против "Лидса".

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