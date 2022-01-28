Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис выступил за изменение формата розыгрыша Суперкубка Украины.
Суркис потребовал от руководства Премьер-лиги и Украинской ассоциации футбола (УАФ) сделать турнир более интересным, переняв опыт зарубежных стран. В частности, президент "бело-синих" поставил в пример Испанию, где трофей разыгрывают в формате Финала четырех.
Об этом Суркис заявил в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".
"Суперкубок уже надоел всем. Его уже переносили, находили какие-то даты... Сделайте такой турнир, как сделала Испания. Возьмите, допустим, четыре команды: "Динамо", "Шахтер", "Заря" и, например, "Металлист", если выйдет.
"Днепр-1" еще есть. Четыре команды, поехали в Тернополь и там сыграли два полуфинала, как Испания сейчас провела. Это интересно, что-то новое. Работайте над этим. Развивайте это", - сказал Суркис.
Напомним, Игорь Суркис также поделился своим мнением о потенциале юного форварда украинского клуба Самба Диалло.
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- В Украине Суперкубок проходит в один матч между чемпионом и обладателем Кубка страны.
- Впервые матч за Суперкубок Украины провели в 2004 году. Победителем стало киевское "Динамо", одолевшее "Шахтер" в серии пенальти.
- "Шахтер" и "Динамо" являются обладателями рекорда по количеству побед в турнире, выиграв его по девять раз.
- Действующий победитель турнира - донецкий "Шахтер", обыгравший 22 сентября 2021 года киевское "Динамо" на стадионе "Олимпийский" в Киеве со счетом 3:0.