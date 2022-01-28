Президент "Динамо" предложил расширить количество участников Суперкубка Украины.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис выступил за изменение формата розыгрыша Суперкубка Украины.

Суркис потребовал от руководства Премьер-лиги и Украинской ассоциации футбола (УАФ) сделать турнир более интересным, переняв опыт зарубежных стран. В частности, президент "бело-синих" поставил в пример Испанию, где трофей разыгрывают в формате Финала четырех.

Об этом Суркис заявил в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

"Суперкубок уже надоел всем. Его уже переносили, находили какие-то даты... Сделайте такой турнир, как сделала Испания. Возьмите, допустим, четыре команды: "Динамо", "Шахтер", "Заря" и, например, "Металлист", если выйдет.

"Днепр-1" еще есть. Четыре команды, поехали в Тернополь и там сыграли два полуфинала, как Испания сейчас провела. Это интересно, что-то новое. Работайте над этим. Развивайте это", - сказал Суркис.

Напомним, Игорь Суркис также поделился своим мнением о потенциале юного форварда украинского клуба Самба Диалло.

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