Лондонский "Арсенал" сильно усложнил себе жизнь в борьбе за Лигу чемпионов, проиграв "Ньюкаслу".

В понедельник, 16 мая, на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в рамках матча 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 "Ньюкасл" принимал "Арсенал". Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Счет был открыт во втором тайме. На 55-й минуте мяч в свои ворота забил защитник "Арсенала" Бен Уайт. На 85-й минуте Бруно Гимарайнс удвоил преимущество хозяев поля.

"Ньюкасл" - "Арсенал" - 2:0

Голы: Уайт 56 (АГ), Гимарайнш 85

"Ньюкасл": Дубравка, Крафт, Шер (Ласселс 49), Берн, Таргетт, Лонгстафф, Гимарайнш, Жоэлинтон, Альмирон (Мерфи 76), Уилсон (Гэйл 90+3), Сен-Максимен (Фрейзер 77)

"Арсенал": Рэмсдейл, Томиясу (Соареш 39), Уайт, Габриэл (Пепе 73), Тавареш (Ляказетт 62), Эльнени, Джака, Сака, Эдегор, Смит-Роу (Мартинелли 53), Нкетиа

Предупреждения: Уайт (8), Нкетиа (46), Джака (90+5)

Обзор матча:

Благодаря победе "Ньюкасла" над "канонирами", лондонский "Челси" гарантировал себе место в топ-4 по итогам сезона АПЛ. На данный момент "Челси" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 70 очков после 36 игр.

На четвертом месте находится "Тоттенхэм", который записал в свой актив 68 очков после 37 игр. "Арсенал", в свою очередь, за тур до конца чемпионата Англии занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 66 очков после 37 игр. При этом у команды еще есть призрачный шанс попасть в зону Лиги чемпионов и обойти "Тоттенхэм".

"Ньюкасл" с 46 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице. Лидирует в соревнованиях "Манчестер Сити", у которого 90 очков.

Вас также могут заинтересовать новости: