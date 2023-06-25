Лионель Месси хотел выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ.

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси рассказал о своем периоде карьеры в ПСЖ.

36-летний футболист признался, что первый год в парижском клубе был для него очень тяжелым, а самым большим разочарованием стал вылет из Лиги чемпионов.

"Конечно, мне уже 36 лет, я уже не такой игрок, как был в "Барселоне" несколько лет назад. Первый год в Париже по разным причинам оказался для меня очень сложным. Но в прошлом сезоне я чувствовал себя гораздо лучше, более расслабленным.

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Важную роль сыграл чемпионат мира. То, что он производился посреди сезона. Для всех это был необычный год. Одни вернулись в клуб позже, как мы, другие взяли дополнительный отпуск, третьи получили травму. Это сыграло важную роль и повлияло на игровые планы команды, как и травмы некоторых важных футболистов, таких как Неймар.

Чемпионат мира влияет на многие вещи, особенно учитывая такой сезон. Это не оправдание, потому что многие играли на ЧМ, но это повлияло на уровень игры в чемпионате и в Лиге чемпионов. Все вернулись другими, пусть по разным причинам.

Одной из самых больших целей для ПСЖ была Лига чемпионов. Больно, что мы вылетели. Это большое разочарование, но, как я уже сказал, чемпионат тоже важен. Однако мы все хотели победить в Лиге чемпионов", - рассказал Лионель Месси в интервью beIN Sports.

Напомним, в начале июня Лионель Месси объявил, что уходит из ПСЖ. В парижском клубе аргентинец провел два сезона и сыграл за это время 75 матчей, забил 32 гола и отдал 35 голевых передач.

Следующим клубом Месси станет американский "Интер Майами", с которым 36-летний аргентинец подписал трехлетний контракт.

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