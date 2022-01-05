Роман Толочко вспомнил, как "Карпаты" выиграли у "Динамо" Валерия Лобановского.

В сезоне 1997/1998 киевское "Динамо" дважды уступило львовским "Карпатам".

Бывший футболист "Карпат" Роман Толочко в интервью для football24.ua описал впечатление от того успеха и рассказал об обидных словах, которые услышал от Андрея Шевченко.

"Просто бомбическая команда! А мы их дважды за сезон обыграли. Запомнил киевскую победу благодаря эпизоду после матча. Счастливые уходим с поля, проходим мимо раздевалки киевлян. Дверь открыта, вижу молодого Шевченко и слышу его фразу: "...этим бандеровцам проиграли". Тот момент навсегда изменил мое отношение к Андрею как к человеку. Совсем другое впечатление у меня о тех же Белькевича, Хацкевича или Косовского - замечательные ребята", - с ностальгией вспомнил историю Толочко.

Заметим, что в том сезоне чемпионата Украины динамовцы дома уступили "Карпатам" со счетом 0:1, а во Львове проиграли тоже минимально - 2:1. В том же сезоне команда Валерия Лобановского дважды разгромила "Барселону" в Лиге чемпионов (3:0 и 4:0).

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