Главный тренер сборной Украины поделился ожиданиями от матча с австрийцами.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал предстоящую встречу с Австрией на Евро-2020.

Слова Шевченко приводит официальный сайт УАФ.

Шевченко ответил на вопрос о том, не мешают ли команде разговоры о том, что Украину и Австрию устроит ничья:

"Вообще-то такие вещи очень сильно наказываются. Любые подобные разговоры должны пресекаться, потому что это неправомерно. И мы, и австрийцы понимаем важность поединка. Игра будет проводиться с достаточной ответственностью и пониманием того, что стоит на кону, какого результата нужно добиться для выхода в плей-офф. Мы понимаем всю ответственность".

"Теоретически ничья команду устраивает. Но мы прекрасно понимаем сложность этих игр. Нельзя добиться результата, если выходить на поле с мыслью о ничьей. Команда настраивается. Мы будем играть так, чтобы добиться положительного для нас результата", - добавил тренер.

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Также Шевченко поделился своим мнением о сборной Австрии:

"Я очень уважаю эту команду. У нее есть определенный стиль, хорошие исполнители. Давид Алаба - лидер, игрок высокого уровня. Есть футболисты, которые заслуживают уважения. Команда играет очень компактно, она агрессивная, силовая. Мы ждем тяжелого матча".

Украина - Австрия: перед матчем

Матч Украина - Австрия пройдет 21 июня в Бухаресте. Начало - в 19.00.

Обе команды в группе С уступили Нидерландам, но выиграли у Северной Македонии. К очной встрече Австрия и Украина подходят с одинаковым количеством очков. Но команда Шевченко располагается выше в таблице, поскольку имеет больше забитых голов (4:4 против 3:3 у австрийцев).

Украина дважды встречалась с Австрией в товарищеских матчах - 2:1 в 2011 году и 2:3 в 2012-ом.

Сохранить второе место в группе С Украине позволит даже ничейный результат. В то же время поражение отбросит "желто-синих" на итоговую третью позицию. Австрия же должна добыть только победу, если хочет финишировать второй.

Уже известно, что поединок будет обслуживать "фартовый" для Украины арбитр, который работал на матче Евро-2012, когда "желто-синие" победили Швецию (2:1).

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков не сможет помочь команде из-за травмы.

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Автор: Антон Дударь