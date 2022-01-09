Экс-тренер киевлян поделился мнением о Владиславе Супряге.

Бывший наставник киевского "Динамо" Йожеф Сабо поделился мыслями по поводу провала молодого украинского нападающего Владислава Супряги в составе столичного клуба.

Известный в прошлом футболист и тренер считает, что Мирча Луческу попросту не дает шансов проявить себя 22-летнему форварду.

"Разве 15-20 минут, проведенных на поле, это шанс? Мирча Луческу выпускал Супрягу на поле, а он никакой. Его тут же усаживали на скамейку запасных. Это его убивает. Думаю, есть вина Луческу в том, что Владислав не заиграл в "Динамо".

Но для того, чтобы делать более глубокий анализ, нужно находиться в середине команды. Необходимо знать, в каком состоянии находится футболист, его скоростные данные, физика", - приводит слова Сабо издание Footboom.

Читайте такжеФутболист сборной Украины Миколенко победно дебютировал за Эвертон (видео)Также Йожеф Сабо считает, что Супряга хочет покинуть киевский клуб.

"Естественно, он хочет уйти. Уверен, ему не нравится в "Динамо". Тем более, не играет, а только тренируется. Но от него в этом плане мало что зависит.

Сначала должно поступить конкретное предложение, затем нужно получить одобрение Луческу, что ему не нужен этот игрок. И если пазлы сойдутся, тогда Супряга перейдет в другую команду", - резюмировал Сабо.

Добавим, что в этом сезоне на счету игрока молодежной сборной Украины лишь шесть игр за "Динамо" и ни одного результативного действия.

Портал Transfermarkt в своем декабрьском обновлении ценников понизил стоимость футболиста с шести до четырех миллионов евро.

Напомним, что итальянская "Сампдория" рассматривает вариант подписания украинца Владислава Супряги и сделала предложение киевскому "Динамо" по поводу нападающего.

Владислав Супряга в "Динамо": что нужно знать