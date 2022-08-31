Артем Довбик хочет сменить клуб до закрытия летнего трансферного окна.

Нападающий национальной сборной Украины Артем Довбик, который выступает за "Днепр-1", обратился к руководству клуба с просьбой, чтобы его отпустили уже в это трансферное окно.

Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, Довбик хочет, чтобы "Днепр-1" смог выручить за него максимальную компенсацию, ведь через год футболист станет свободным агентом.

Відео дня:

В офисе клуба сейчас предложения из от турецкого "Трабзонспора" и немецкого "Штутгарта". Об аренде речь не идет, рассматриваются только варианты трансферов.

Накануне Артем Довбик в интервью подтвердил, что действительно хочет сменить клуб.

"Да, это соответствует действительности. Я хочу отблагодарить клуб, который многое сделал для меня, в котором я получил вызов в национальную сборную, чтобы "Днепр-1" сейчас заработал на моем трансфере. Шанс сделать это есть именно летом, потому что зимой происходит значительно меньше трансферов, и возможностей тоже будет меньше.

Я стал лучшим бомбардиром в новейшей истории "Днепра", лучшим игроком УПЛ в прошлом году, но сейчас я хочу реализовать свою мечту и попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате.

Надеюсь, руководство и болельщики "Днепра" меня поймут, ведь карьера футболиста быстротечна, мне сейчас 25 лет и мне нужен новый вызов.

Полагаю, "Днепр-1" и сейчас может выбирать достойное предложение. Буду рад, если оно удовлетворит клуб и вознаградит за все хорошее, что "Днепр-1" для меня сделал. Дальше все зависит от "Днепра-1", - приводит слова Довбика Fanday.

Контракт футболиста с "Днепром-1" действителен до конца 2024 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Довбика в пять миллионов евро.

Артем Довбик: карьера

Довбик выступал за "Черкасский Днепр", "Днепр", молдавскую "Зарю" и датские "Митьюлланд" и "Сеннерйюск", а в 2020 году вернулся в Украину, пополнив состав "Днепра-1".

В составе "Днепра-1" Довбик сыграл 48 матчей во всех турнирах и отличился 24 забитыми голами, а также отдал 7 результативных передач.

Широкой общественности форвард стал известен после своего победного гола в ворота сборной Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020. Этот мяч вывел сборную Украины в четвертьфинал турнира.

За сборную Украины форвард в общей сложности сыграл 11 матчей, в которых забил 4 гола.

Вас также могут заинтересовать новости: