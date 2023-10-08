"Бенфика" вышла в лидеры чемпионата Португалии.

В субботу, 7 октября, лиссабонская "Бенфика", цвета которой защищает Анатолий Трубин, сыграла поединок восьмого тура чемпионата Португалии.

После поражения в Лиге чемпионов "орлы" одержали победу на внутренней арене над "Эшторилом", который расположился внизу турнирной таблицы.

Первый тайм этой встречи завершился без забитых голов.

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Во второй половине встречи "Бенфика" стала больше давить на соперника и в итоге добилась результата. Гол на 90+3-й минуте матча забил Антониу Силва.

"Эшторил" - "Бенфика" - 0:1

Гол: Антониу Силва, 90+3

Отметим, что Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и провел хороший матч. Для украинца это второй сухой поединок за португальский клуб после перехода из донецкого "Шахтера".

В игре против "Эшторила" Трубин совершил 4 сейва и отдал 26 точных передач из 30. Статистический портал WhoScored поставил Анатолию оценку 7,1 балла.

После восьми туров "Бенфика" с 21 баллом идет на первом месте в турнирной таблцие. Обойти команду Трубина есть шансы у "Спортинга", который свой поединок 8-го тура еще не сыграл.

В следующем туре чемпионата Португалии "Бенфика" сыграет против клуба "Каса Пиа". Игра состоится 24 октября.

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